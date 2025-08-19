빈집 효율적 관리 맞손…시장·군수·구청장協－한국빈집관리사協 업무협약

대한민국시장·군수·구청장협의회(대표회장 조재구 대구 남구청장)는 19일 대구시 남구청 2층 회의실에서 '한국빈집관리사협회'와 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 인구감소 및 지방소멸위기 대응의 일환으로 전국 빈집 문제해결을 위한 협의회-한국빈집관리사협회 간 민관협력체계를 구축해 빈집 효율적 관리 및 공동정책 발굴 추진, 지역사회 활성화 구현은 물론, 상호 간의 다양한 현장 경험과 역량, 인적·물적 자원과 네트워크를 활용해 지방의 지속가능한 발전을 도모하기위해 추진됐다.

조재구 시장군수구청장협의회장(오른쪽)이 업무협약을 맺은 뒤 한국빈집관리사협회 전상선 회장과 협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

협약식에는 조재구 협의회 대표회장과 전상선 한국빈집관리사협회장을 비롯한 관계자들이 참석했으며, 빈집 실태조사 및 정보공유, 정책발굴, 교육·홍보 프로그램 운영·지원, 기초자치단체 빈집관리 역량강화, 법·제도 개선 등 협력을 이어가기로 했다.

조재구 대표회장은 "지방소멸로 인해 빈집 문제는 지역사회 환경과 안전, 이미지 등에 큰 영향을 미치고 있으며, 지방에는 빈집관리에 많은 어려움이 있다"라며 "이번 협약을 계기로 민관이 협력함으로써 빈집 효율적 관리 및 공동대응을 통한 적극적인 지원과 협력을 해나가겠다"고 강조했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>