본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

'한동훈 vs 전한길' 중 누구 공천?…장동혁 "전한길"

문제원기자

입력2025.08.19 19:40

시계아이콘00분 59초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

친한계 출신 장동혁, 韓 대신 전한길 선택
조경태·안철수 한목소리 비판…"계엄 동조"

장동혁 국민의힘 당대표 후보가 당권을 잡을 경우 재보궐 선거에 한동훈 전 국민의힘 대표가 아닌 극우 성향 유튜버 전한길씨를 공천하겠다고 19일 밝혔다. 이에 조경태·안철수 후보는 장 후보를 향해 당을 나가야 한다고 반발했다.


국민의힘 당 대표 선거에 출마한 후보들이 19일 서울 중구 TV조선 스튜디오에서 열린 6차 전당대회 3차 텔레비전 토론회에 앞서 파이팅을 외치고 있다. 연합뉴스

국민의힘 당 대표 선거에 출마한 후보들이 19일 서울 중구 TV조선 스튜디오에서 열린 6차 전당대회 3차 텔레비전 토론회에 앞서 파이팅을 외치고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

장 후보는 이날 오후 TV조선이 주관한 국민의힘 당대표 후보자 3차 TV토론회에서 '한 전 대표와 전씨 중 재보궐 선거에 누구를 공천할 것이냐'는 질문에 전씨를 택했다.

장 후보는 "전씨는 탄핵 때부터 우리 당을 위해서 함께 열심히 싸워온 분이고, 더불어민주당과 이재명 정권과도 열심히 싸우고 있다"며 "열심히 싸우고 있는 분에 대해서는 공천을 줄 수 있다"고 이유를 설명했다.


장 후보는 한 때 친한(친한동훈)계로 분류됐지만 12·3 비상계엄을 거치며 한 전 대표와 결별하고 구주류인 친윤(친윤석열)계 지지를 받으며 당권에 도전했다.


장 후보는 이날 '친한계, 친길계를 넘나드는 배신자, 기회주의자라는 말을 듣는데 어떻게 생각하느냐'는 질문에는 "탄핵이든 계엄이든 특검이든 그 어떤 사안에 대해서도 제 입장이 바뀐 것은 없다"고 말했다.

그는 "한 전 대표와는 정치적으로 같은 입장에 서 있었다"며 "탄핵 국면을 거치면서 한 전 대표가 탄핵 찬성이라는 반대 입장으로 가면서 갈라서게 된 것이지 제가 누구를 배신하거나 기회를 포착했다고 생각하지 않는다"고 강조했다.


찬탄(탄핵찬성)파인 조 후보는 장 후보를 강하게 비판했다. 그는 "오늘 토론회를 보면서 상당히 마음이 아픈 게 장 후보가 재보궐 선거에 공천할 후보로 전씨를 선택한 것을 보고 깜짝 놀랐다"며 "전씨는 윤 어게인을 주창하는 분이고 그분이야말로 내란 동조 세력"이라고 했다.


조 후보는 토론회가 끝난 뒤 기자들과 만나서도 "그 발언이 취소됐으면 좋겠다"며 "장 후보는 정통 보수의 일원이 될 자격이 없다. 국민의힘을 탈당해 당을 나가주시길 정중히 요청한다"고 했다.


안 후보 역시 "장 후보의 의견에 동의할 수 없다. (전 씨는) 계엄을 옹호하는 분"이라며 "그런 분은 바깥에 나가서 같은 의견을 가진 분과 당을 차리고 거기서 활동하는 게 훨씬 좋다고 본다"고 지적했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨쓰기' 가능해진다 '李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

“널 위해 오늘도 FLEX”…'펫플렉스' 4년새 35% ↑

폭염 필수템인데…우리 동네엔 왜 없지?

불닭 열풍 이어갈 차세대 K푸드 '소스'에 풍덩

정자 안에 텐트 치려고…바닥 뚫은 민폐 캠핑족

쇼핑백·박스·의자로 4자리 '찜'…금요일 한강공원 주차장 근황

삼성맨·은행원보다 낫다…한국 1등 찍자 반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

사망보험금을 연금처럼 당겨 쓸 수 있다고?

새로운 이슈 보기