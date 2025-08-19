본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

尹정부 '원전 굴욕계약' 논란에 김정관 "정상적으로 이뤄진 계약"

전진영기자

입력2025.08.19 17:23

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

윤석열 정부가 체코 원전 수주를 위해 미국 웨스팅하우스사와 불리한 계약을 맺었다는 논란과 관련, 김정관 산업통상자원부 장관은 "정상적으로 이뤄진 계약"이라고 말했다.


김 장관은 19일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 '웨스팅하우스와의 계약이 굴욕적 계약이 아니었다고 답했던 장관 청문회 때와 입장이 바뀌었나' 묻는 김성원 국민의힘 의원의 질문에 "당시와 같은 마음"이라고 답했다.

김 장관은 당시 대통령실 보고 과정에 대해 "당시에 어떤 절차, 어떤 경로를 통해서 했는지에 대해서는 아는 바 없다"고 했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

업계에 따르면 지난 1월 한수원·한전과 웨스팅하우스가 체결한 합의문에는 한국 기업이 원전을 수출할 때 1기당 6억5000만 달러(약 9000억원) 규모의 물품·용역 구매 계약을 맺는 조항이 들어간 것으로 전해졌다. 이밖에도 원전 1기당 1억7500만 달러(약 2400억원)의 기술 사용료를 내는 조항, 소형모듈원전(SMR) 등 차세대 원전을 독자 개발해 수출하는 경우 웨스팅하우스 측의 기술 자립 검증을 통과해야하는 조건 등도 포함됐던 것으로 알려졌다.


이날 전체회의에 출석한 황주호 한국수력원자력 사장은 "협상 결과에 대해 졸속 불공정 협약이라는 이야기가 나온다"라는 서왕진 조국혁신당 의원의 지적에 "받아들이는 입장에서 정당하다고 생각할 순 없다. 그러나 그 수준은 저희가 감내하고도 이익을 남길 만하다"고 밝혔다.


이종배 국민의힘 의원이 "거짓으로 국민을 속였다는 얘기도 있다"고 말하자 황 사장은 "기술 자립과 원천 기술 이런 것들에 대한 상세한 이해를 국민들에게 제대로 구하지 못한 것은 저희가 사죄드려야 한다고 생각한다"고 덧붙였다.




전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨쓰기' 가능해진다 '李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

“널 위해 오늘도 FLEX”…'펫플렉스' 4년새 35% ↑

폭염 필수템인데…우리 동네엔 왜 없지?

불닭 열풍 이어갈 차세대 K푸드 '소스'에 풍덩

정자 안에 텐트 치려고…바닥 뚫은 민폐 캠핑족

쇼핑백·박스·의자로 4자리 '찜'…금요일 한강공원 주차장 근황

삼성맨·은행원보다 낫다…한국 1등 찍자 반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

사망보험금을 연금처럼 당겨 쓸 수 있다고?

새로운 이슈 보기