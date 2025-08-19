본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

포항시, 해파리 어업피해 막아라!… 1억 5000만원 투입 수매사업 나서

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.19 16:13

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

해파리 1㎏당 300원 수매… 현재까지 313t 수거

노무라입깃해파리, 그물 파손·어획 손실 유해 생물

포항시는 여름철 연근해로 대량 유입되는 노무라입깃해파리로 인한 어업과 어장 피해를 사전에 차단하기 위해 지난 14일부터 해파리 수매사업에 나섰다.

포항시가 지난 14일부터 해파리 수매사업에 나섰다. 포항시 제공

포항시가 지난 14일부터 해파리 수매사업에 나섰다. 포항시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 수매사업은 정치망·정치성 구획어업에 종사하는 어업인을 중심으로 실시되며, 해파리 1㎏당 300원의 단가로 매입이 이뤄진다. 현재까지 총 313t이 수매됐으며 총 1억 5000만원 규모의 예산이 투입될 예정이다.


노무라입깃해파리는 최대 100㎏까지 성장하는 대형해파리로 독성이 강하고 조업 중에 많이 들어와 어망 파손, 어획물 손실, 어장 오염 등 어민들의 막대한 경제적 피해를 유발하고 있다.

일선 어업인들은 해파리의 강한 독성으로 인한 안전 문제, 반복되는 수거 작업으로 인한 피로 누적, 선박 적재량 한계로 인한 작업 비효율성 등을 호소하며 현장의 어려움과 목소리를 반영한 실질적인 지원 대책 마련이 시급하다고 강조하고 있다.


정철영 수산정책과장은 "노무라입깃해파리는 해마다 여름철 반복적으로 발생하는 어업 재해로, 방치하면 어업 활동 전반에 심각한 영향을 줄 수 있다"며 "수매사업으로 어민들의 피해를 최소화할 수 있도록 지원하고 향후 수거량과 피해 상황에 따라 예산 추가 확보도 검토하겠다"고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨쓰기' 가능해진다 '李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

“널 위해 오늘도 FLEX”…'펫플렉스' 4년새 35% ↑

폭염 필수템인데…우리 동네엔 왜 없지?

불닭 열풍 이어갈 차세대 K푸드 '소스'에 풍덩

정자 안에 텐트 치려고…바닥 뚫은 민폐 캠핑족

쇼핑백·박스·의자로 4자리 '찜'…금요일 한강공원 주차장 근황

삼성맨·은행원보다 낫다…한국 1등 찍자 반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

사망보험금을 연금처럼 당겨 쓸 수 있다고?

새로운 이슈 보기