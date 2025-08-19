포항시, 해파리 어업피해 막아라!… 1억 5000만원 투입 수매사업 나서

해파리 1㎏당 300원 수매… 현재까지 313t 수거



노무라입깃해파리, 그물 파손·어획 손실 유해 생물

포항시는 여름철 연근해로 대량 유입되는 노무라입깃해파리로 인한 어업과 어장 피해를 사전에 차단하기 위해 지난 14일부터 해파리 수매사업에 나섰다.

포항시가 지난 14일부터 해파리 수매사업에 나섰다. 포항시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 수매사업은 정치망·정치성 구획어업에 종사하는 어업인을 중심으로 실시되며, 해파리 1㎏당 300원의 단가로 매입이 이뤄진다. 현재까지 총 313t이 수매됐으며 총 1억 5000만원 규모의 예산이 투입될 예정이다.

노무라입깃해파리는 최대 100㎏까지 성장하는 대형해파리로 독성이 강하고 조업 중에 많이 들어와 어망 파손, 어획물 손실, 어장 오염 등 어민들의 막대한 경제적 피해를 유발하고 있다.

일선 어업인들은 해파리의 강한 독성으로 인한 안전 문제, 반복되는 수거 작업으로 인한 피로 누적, 선박 적재량 한계로 인한 작업 비효율성 등을 호소하며 현장의 어려움과 목소리를 반영한 실질적인 지원 대책 마련이 시급하다고 강조하고 있다.

정철영 수산정책과장은 "노무라입깃해파리는 해마다 여름철 반복적으로 발생하는 어업 재해로, 방치하면 어업 활동 전반에 심각한 영향을 줄 수 있다"며 "수매사업으로 어민들의 피해를 최소화할 수 있도록 지원하고 향후 수거량과 피해 상황에 따라 예산 추가 확보도 검토하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>