재계 만난 李대통령 "美 순방 동행기업, 현장에서 성과 많이 만들어 달라"

한미 정상회담 앞두고 경제단체·재계총수와 2시간 간담회

"수출여건 변화로 정부와 기업 어려움…힘 모아 위기 극복"

이재명 대통령이 19일 한미 정상회담과 한일 정상회담 순방에 동행하는 경제인들과 간담회를 갖고 "이번에 동행하는 기업들은 현장에서 실질적인 성과를 많이 만들어 달라"고 당부했다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 '미·일 순방 동행 경제단체 및 기업인 간담회'를 주재하며 이같이 언급했다고 강유정 대통령실 대변인은 밝혔다. 미국방문에 앞서 이 대통령이 직접 우리 기업인들을 만나 한미정상회담에서 경제분야 성과 극대화할 방안 함께 논의하고, 우리 기업들이 대미 투자 및 구매계획 등을 청취하고자 마련됐다.

이날 오전 10시 30분부터 2시간 동안 진행된 간담회에는 최태원 대한상공회의소 회장과 류진 한국경제인협회장을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 구광모 LG 회장, 조원태 한진그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장 등이 참석했다. 박지원 두산에너빌리티 회장, 서정진 셀트리온 회장, 장재훈 현대차그룹 부회장 등도 자리를 함께했다. 조선, 반도체, 자동차, 방위산업, 바이오, 에너지 분야 기업인들이 두루 포진한 셈이다.

강 대변인은 "(이 대통령은) 이번 관세협상 과정서 우리 기업인들이 애를 많이 써줘서 생각보다 좋은 성과냈다고 사의를 표했다"면서 "정부의 최대 목표는 경제를 살리고 지속성장의 토대 마련하는 것에 있다면서 수출여건 변화로 정부 기업 모두 어려움 겪고 있지만 함께 힘을 모아 위기 기회로 만들자고 강조했다"고 설명했다. 이어 강 대변인은 "(이 대통령은) 실무 경험과 정보력을 바탕으로 한 기업인들이 현실적인 제안과 조언을 꼼꼼히 경청했다"고 덧붙였다.

이 자리에서 류진 회장은 이번 협상으로 불확실성 제거돼 우리 기업인들 성장 가능성 회복됐다고 평가하면서 재계도 정부 파트너로서 최선 다하겠다 화답했다. 이재용 회장은 대미투자와 별개로 국내에서도 지속적으로 양질의 일자리를 창출하고 고부가가치 산업 육성할 수 있게 관련투자 지속하겠다고 약속했다.

또 서정진 회장은 "위기가 오히려 기회 될 수 있다고 발상 전환해 미래산업 준비해야 한다"면서 "실력있고 젊은 창업자 길러내기 위해 담보대출보다 스타트업 투자 늘어야 한다"고 말했다. 이어 "정상회담 성공적 개최돼 기업 이익과 국익 모두 지켜지길 희망한다"고 했다.

한편 이 대통령은 이시바 시게루 일본 총리와 오는 23일 한일 정상회담을, 트럼프 대통령과 25일 한미 정상회담을 할 계획이다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



