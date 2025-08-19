본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

신입생 모집도 박람회서… 동서대 수시모집 진로진학박람회

영남취재본부 김용우기자

입력2025.08.19 12:48

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

동서대학교가 수시모집 시즌을 맞아 진로진학 박람회를 펼친다.


동서대(총장 장제국)는 오는 23일 뉴밀레니엄관 2층 소향아트홀에서 '2026학년도 수시모집 진로진학박람회' 행사를 개최한다고 19일 알렸다.

이번 행사는 '비대면 면접의 모든 것'이라는 주제로 방송영상학과 박미선 교수의 면접 특강과 부산, 경남지역 진학지원단 상담교사가 진행하는 1:1 학생 맞춤형 대입상담 프로그램을 진행한다. 또 참가자 전원에게 맛있는 간식 랜덤박스도 제공한다.


엄승섭 동서대 입학처장은 "이번 행사를 계기로 수험생들의 비대면 면접의 궁금증과 불안감을 해소하고 실질적인 입학 정보제공으로 동서대학교 진학에 도움이 되길 바란다"고 말했다.


박람회 사전 신청은 8월 20일까지 동서대학교 입학처 홈페이지를 통해 가능하며 자세한 문의는 동서대학교 입학처로 하면 된다.

신입생 모집도 박람회서… 동서대 수시모집 진로진학박람회
AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨쓰기' 가능해진다 '李 대통령도 극찬' 죽기 전에 못 쓰던 돈, '당겨... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"또 예상치 못한 시련 겪어"…액션스타 이연걸 충격적 근황

'金 배추' 한 포기 7000원 넘어…한달 새 50%넘게 올라

"메뉴판엔 6만원 결제하려니 17만원 내라"…태국 미쉐린 맛집 논란

경호원과 14차례 여행한 첫 흑인 女시장…1억 어디서 났나 했더니

"자칫하단 질식, 사망까지"…'짝퉁 라부부'에 긴급 경고 발령한 美

삼성맨·은행원보다 낫다…한국 1등 찍자 반년치 연봉 1.3억 '진짜 신의 직장' 탄생

"공식 판매가의 20%?"…온라인 플랫폼 '가품' 경고음

새로운 이슈 보기