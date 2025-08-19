신입생 모집도 박람회서… 동서대 수시모집 진로진학박람회

동서대학교가 수시모집 시즌을 맞아 진로진학 박람회를 펼친다.

동서대(총장 장제국)는 오는 23일 뉴밀레니엄관 2층 소향아트홀에서 '2026학년도 수시모집 진로진학박람회' 행사를 개최한다고 19일 알렸다.

이번 행사는 '비대면 면접의 모든 것'이라는 주제로 방송영상학과 박미선 교수의 면접 특강과 부산, 경남지역 진학지원단 상담교사가 진행하는 1:1 학생 맞춤형 대입상담 프로그램을 진행한다. 또 참가자 전원에게 맛있는 간식 랜덤박스도 제공한다.

엄승섭 동서대 입학처장은 "이번 행사를 계기로 수험생들의 비대면 면접의 궁금증과 불안감을 해소하고 실질적인 입학 정보제공으로 동서대학교 진학에 도움이 되길 바란다"고 말했다.

박람회 사전 신청은 8월 20일까지 동서대학교 입학처 홈페이지를 통해 가능하며 자세한 문의는 동서대학교 입학처로 하면 된다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>