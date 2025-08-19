본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

순천경찰서, 고액 투자사기 예방 농협 직원에 감사장 수여

호남취재본부 이경환기자

입력2025.08.19 12:06

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄


순천경찰서는 고액 사기 피해 예방 농협 직원 허모씨에게 경찰서장의 표차장 및 포상금 전달했다. 순천경찰서 제공

순천경찰서는 고액 사기 피해 예방 농협 직원 허모씨에게 경찰서장의 표차장 및 포상금 전달했다. 순천경찰서 제공

AD
원본보기 아이콘

순천경찰서는 고액 투자 사기 피해 예방한 순천농협 신대지점 농협 직원 허 모 씨에게 감사장과 신고포상금을 수여했다.


직원 허 모 씨는 지난달 28일, 60대로 보이는 고객의 긴장된 태도를 눈여겨본 후 8,000만 원을 송금하려 하자, "8000만 원을 투자하면 고수익을 보장한다"는 카카오톡 대화 내용을 확인한 뒤 경찰에 신고했다.

다행히 허 모 씨의 신속한 신고로 8,000만원 송금은 이뤄지지 않아 사전에 피해 예방이 가능했다.


순천경찰서 관계자는 "금융기관과의 협력을 통해 고액 현금 인출 고객 확인 절차 신속화, 투자사기 및 보이스피싱 예방 교육 및 홍보, 피해 사례 공유 등을 모니터링할 수 있도록 공조 시스템을 보완·강화할 계획이다."고 말했다.




호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

이러다 '파산핑' 되겠네…'티니핑 매직'도 못 막은 16% 폭락 이러다 '파산핑' 되겠네…'티니핑 매직'도 못 막은... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"또 예상치 못한 시련 겪어"…액션스타 이연걸 충격적 근황

"메뉴판엔 6만원 결제하려니 17만원 내라"…태국 미쉐린 맛집 논란

경호원과 14차례 여행한 첫 흑인 女시장…1억 어디서 났나 했더니

"자칫하단 질식, 사망까지"…'짝퉁 라부부'에 긴급 경고 발령한 美

'나꼼수' 김용민 "김어준 다음 목표는 '조국 대통령'…킹메이커 역할 즐겨"

"공식 판매가의 20%?"…온라인 플랫폼 '가품' 경고음

컬리 출신 임원 영입하고 조직 확 바꾼 한샘

새로운 이슈 보기