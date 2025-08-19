본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

차인표, 영주 무대 오른다… 문학·음악 어우러진 토크 콘서트

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.19 11:50

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

8월 29일 영주시문화예술회관

피아니스트 문아람과 특별 협연

경북 영주시 문화예술회관은 오는 29일 오후 7시 30분 까치홀에서 2025 기획공연 '차인표의 토크 콘서트(with 문아람)'를 개최한다.


이번 무대에는 제14회 황순원문학상 신진상 수상 작가이자 배우인 차인표가 직접 관객과 만나 삶과 작품에 대한 진솔한 이야기를 들려줄 예정이다.

여기에 피아니스트 문아람이 감성적인 연주로 힘을 더하고 문학과 음악이 어우러진 특별한 시간을 선사한다.


총 90분간 진행되는 이번 공연은 세대와 장르를 뛰어넘는 공감과 울림을 전하며 관객들에게 따뜻한 소통과 치유의 시간을 제공할 것으로 기대된다. 차인표의 서정적인 메시지와 문아람의 음악적 선율이 한 무대에서 어우러지며 완성도 높은 예술적 경험을 만들어낼 전망이다.


관람료는 전 좌석 3000원이며, 초등학생 이상 누구나 관람할 수 있다. 예매는 오는 20일 오전 9시부터 29일 낮 12시까지 영주시 문화예술회관 누리집과 티켓링크를 통해 가능하다. 평일 오전 9시부터 오후 6시까지는 문화예술회관 사무실에서도 현장 예매를 진행한다.

영주시 관계자는 "이번 공연은 시민들이 문학과 음악을 함께 즐기며 감동을 나눌 소중한 기회가 될 것"이라며 "수준 높은 공연을 지속적으로 마련해 시민들의 문화 향유 기회를 확대해 나가겠다"고 말했다.

차인표의 토크 콘서트(with 문아람) 포스터.

차인표의 토크 콘서트(with 문아람) 포스터.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

이러다 '파산핑' 되겠네…'티니핑 매직'도 못 막은 16% 폭락 이러다 '파산핑' 되겠네…'티니핑 매직'도 못 막은... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"또 예상치 못한 시련 겪어"…액션스타 이연걸 충격적 근황

"메뉴판엔 6만원 결제하려니 17만원 내라"…태국 미쉐린 맛집 논란

경호원과 14차례 여행한 첫 흑인 女시장…1억 어디서 났나 했더니

"자칫하단 질식, 사망까지"…'짝퉁 라부부'에 긴급 경고 발령한 美

'나꼼수' 김용민 "김어준 다음 목표는 '조국 대통령'…킹메이커 역할 즐겨"

"공식 판매가의 20%?"…온라인 플랫폼 '가품' 경고음

컬리 출신 임원 영입하고 조직 확 바꾼 한샘

새로운 이슈 보기