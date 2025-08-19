본문 바로가기
'金 배추' 한 포기 7000원 넘어…한달 새 50%넘게 올라

박은서인턴기자

입력2025.08.19 11:19

폭염·폭우에 품질 급락…한 달 새 52% 폭등

폭염과 폭우가 번갈아 닥치면서 배추 가격이 급등해 한 포기 소매가가 7000원을 넘어섰다.

배추 가격이 급등해 한 포기 소매가가 7000원을 넘어섰다. 기사와는 무관한 배추사진. 픽사베이

19일 한국농수산식품유통공사에 따르면 전날 기준 배추 상품 평균 소매가격은 7062원으로 집계됐다. 이는 지난해보다 9.3%, 평년보다도 11% 높은 수준이다. 불과 지난달만 해도 4000원대였던 배추가 한 달 만에 2500원 가까이 가격이 뛰어올랐다. 전달 대비 52% 급등한 것이다.


통상 8월은 7월보다 배추 가격이 오르지만 올해는 상승 폭이 유난히 크다. 농림축산식품부는 "폭염과 폭우가 이어지며 배추 품질이 크게 떨어졌다"고 설명했다. 대형마트 측도 "이상기후 때문에 양질의 배추 공급이 줄었다"고 전했다.

다만 도매가격은 안정세다. 지난 14일 배추 상품 평균 도매가는 4393원으로 지난해보다 23.6% 저렴하고 평년보다도 5.7% 낮다. 이는 강원 고랭지 배추 출하량 증가와 정부 비축 물량 방출의 영향으로 풀이된다. 농식품부는 "소매가는 도매가를 2~3주 시차를 두고 따라간다"며 안정된 기상 상황이 이어지면 소매가격도 진정될 것이라고 기대했다.


한편 다른 농산물 가격은 품목별로 엇갈렸다. 무는 작년보다 18% 내린 2588원, 양배추는 4526원으로 3.3% 올랐다. 토마토는 1kg당 5571원으로 11.1% 비싸졌고 수박은 끝물에 접어들며 2만9910원으로 내려왔으나 여전히 평년 대비 9.8% 높은 수준이다. 복숭아는 10개당 2만2685원으로 작년보다 26.3% 오른 모습을 보였다.


기상 여건이 불안정해지면서 주요 농산물 가격이 요동치는 만큼 이상기후가 이어질 경우 장바구니 물가 불안은 당분간 지속될 것으로 보인다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

