본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

‘사후 비상계엄 선포문 작성·폐기 의혹’ 한덕수, 내란 특검 출석

허경준기자

염다연기자

입력2025.08.19 09:42

시계아이콘01분 08초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

특검, ‘계엄 가담·방조 혐의’ 소환 조사
‘계엄 선포 직후’ 추경호와 7분 이상 통화

12·3 비상계엄 사태에 가담·방조한 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 19일 서울 서초구 서울고검에 마련된 조은석 내란특별검사팀에 출석하고 있다. 연합뉴스

12·3 비상계엄 사태에 가담·방조한 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 19일 서울 서초구 서울고검에 마련된 조은석 내란특별검사팀에 출석하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

사후 비상계엄 선포문 작성 및 폐기 의혹 등과 관련해 한덕수 전 국무총리가 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)에 출석했다. 특검팀은 한 전 총리에 대한 조사 내용을 검토한 뒤 구속영장 청구 여부를 결정할 방침이다.


한 전 총리는 19일 오전 9시25분께 내란 특검 사무실이 있는 서울 서초동 서울고검청사에 도착해 "여전히 내란에 가담하거나 동조하지 않았다는 입장이냐" 등 취재진의 질문에 아무런 대답도 하지 않고 조사실로 올라갔다.

한 전 총리는 불법 계엄의 절차적 정당성을 확보하는 데 방조·가담했다는 의혹을 받고 있다. 한 전 총리는 강의구 전 대통령실 부속실장이 계엄 이후 작성한 문건에 서명했으나 며칠 뒤 '사후 문건을 만들었다는 게 알려지면 또 다른 논쟁을 낳을 수 있으니 없던 일로 하자'라고 요청했고, 결국 문건이 폐기된 것으로 알려졌다.


특검팀은 한 전 총리가 계엄선포 후 "계엄에 찬성하는 국무위원이 없었는데 괜찮냐"고 묻는 등 계엄의 적법성과 해제 필요성을 따진 정황도 포착하고 수사 중이다.


아울러 '계엄 선포문을 인지하지 못했다'는 취지로 헌법재판소와 국회 등에서 위증한 혐의도 받는다. 한 전 총리는 지난 2월 국회에서 계엄 선포문에 대해 "계엄 해제 국무회의가 될 때까지는 전혀 인지하지 못했고, (나중에) 양복 뒷주머니에 있는 것을 알았다"고 증언했지만, 특검팀은 한 전 총리가 계엄 문건 등을 챙겨 살펴보는 장면이 담긴 대통령실 폐쇄회로(CC)TV를 확보한 상태다.

특검팀은 계엄 선포 직후 추경호 전 국민의힘 원내대표가 한 전 총리와 통화한 내역을 확보했다. 특검팀은 지난해 12월3일 오후 11시12분에 추 전 원내대표와 한 전 총리가 7분 이상 통화한 내역을 확보했는데, 당시 통화에서 한 전 총리는 추 전 원내대표에게 "국무위원들이 모두 반대했는데 대통령(윤석열 전 대통령)이 비상계엄을 강행했다"는 취지의 이야기를 한 것으로 확인됐다. 특검팀은 이 같은 사실을 조경태 국민의힘 의원을 조사하면서, 조 의원에게 제시했다고 한다.


앞서 특검팀은 지난달 24일 서울 종로구 한 전 총리 자택 등 3곳에 검사와 수사관을 보내 압수수색을 진행했다. 한 전 총리 자택에 대한 압수수색은 6시간가량 진행됐다. 압수수색 대상에는 삼청동 국무총리 공관, 강 전 부속실장 자택도 포함됐다. 한 전 총리는 지난달 2일 특검팀에 출석해 장시간 동안 조사를 받은 바 있다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한 '임대형 택지공급' 대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"또 예상치 못한 시련 겪어"…액션스타 이연걸 충격적 근황

"메뉴판엔 6만원 결제하려니 17만원 내라"…태국 미쉐린 맛집 논란

'나꼼수' 김용민 "김어준 다음 목표는 '조국 대통령'…킹메이커 역할 즐겨"

부정선거 음모론 띄웠다가 930억원 배상금 폭탄 맞은 美 언론

택배차 안에 정체모를 비닐봉투…열어보니 '쓰레기 한 가득'

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

"상법 2차 개정 시 50대 그룹 오너일가 의결권 38% 축소"

새로운 이슈 보기