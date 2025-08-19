본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

과학

뤼튼, LG AI연구원과 맞손…'엑사원' 도입

서소정기자

입력2025.08.19 09:31

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

업무제휴 협약 체결

인공지능(AI) 서비스 플랫폼 뤼튼테크놀로지스는 '전 국민 AI 역량 강화 프로젝트' 추진 일환으로 LG AI연구원과 거대언어모델 엑사원(EXAONE) 도입 파트너십 계약과 업무제휴 협약을 체결했다고 19일 밝혔다.


양사는 ▲AI 관련 기술과 콘텐츠의 교육 분야 활용 ▲AI 리터러시 향상을 위한 교육 기획과 서비스 ▲AI 기술의 실사용 가능성과 적용 환경 등 영역에서 협력키로 했다.

LG AI연구원 임우형 공동 연구원장은 "엑사원의 고도화된 기술을 전 국민 AI 역량 강화를 위해 적극적으로 활용하고, 국내 대표 AI 서비스 기업인 뤼튼테크놀로지스와의 협업을 통해 사용자 중심의 혁신을 만들어 나가겠다"고 말했다.


LG AI연구원이 지난달 15일 공개한 엑사원 4.0은 글로벌 AI 성능 분석 전문 기관인 '아티피셜 어낼리시스'의 인텔리전스 지수 평가에서 한국 모델 기준 1위, 글로벌 기준 10위권을 기록했다.


뤼튼은 향후 본격화될 전 국민 AI 역량 강화 프로젝트에서 LG AI연구원의 엑사원 모델과 퓨리오사 AI의 2세대 AI 추론 가속기 'RNGD(레니게이드)'를 적극 활용함으로써 K-AI 기술 기업 생태계의 시너지를 극대화할 예정이다.

뤼튼 이세영 대표는 "실험실이 아니라 실생활에서 국민 모두가 효용을 실제 체감할 수 있는 AI 기술과 서비스를 위해 여러 기업들과 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.

뤼튼, LG AI연구원과 맞손…'엑사원' 도입
AD
원본보기 아이콘




서소정 기자 ssj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한 '임대형 택지공급' 대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"또 예상치 못한 시련 겪어"…액션스타 이연걸 충격적 근황

"메뉴판엔 6만원 결제하려니 17만원 내라"…태국 미쉐린 맛집 논란

'나꼼수' 김용민 "김어준 다음 목표는 '조국 대통령'…킹메이커 역할 즐겨"

부정선거 음모론 띄웠다가 930억원 배상금 폭탄 맞은 美 언론

택배차 안에 정체모를 비닐봉투…열어보니 '쓰레기 한 가득'

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

"상법 2차 개정 시 50대 그룹 오너일가 의결권 38% 축소"

새로운 이슈 보기