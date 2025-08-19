뤼튼, LG AI연구원과 맞손…'엑사원' 도입

업무제휴 협약 체결

인공지능(AI) 서비스 플랫폼 뤼튼테크놀로지스는 '전 국민 AI 역량 강화 프로젝트' 추진 일환으로 LG AI연구원과 거대언어모델 엑사원(EXAONE) 도입 파트너십 계약과 업무제휴 협약을 체결했다고 19일 밝혔다.

양사는 ▲AI 관련 기술과 콘텐츠의 교육 분야 활용 ▲AI 리터러시 향상을 위한 교육 기획과 서비스 ▲AI 기술의 실사용 가능성과 적용 환경 등 영역에서 협력키로 했다.

LG AI연구원 임우형 공동 연구원장은 "엑사원의 고도화된 기술을 전 국민 AI 역량 강화를 위해 적극적으로 활용하고, 국내 대표 AI 서비스 기업인 뤼튼테크놀로지스와의 협업을 통해 사용자 중심의 혁신을 만들어 나가겠다"고 말했다.

LG AI연구원이 지난달 15일 공개한 엑사원 4.0은 글로벌 AI 성능 분석 전문 기관인 '아티피셜 어낼리시스'의 인텔리전스 지수 평가에서 한국 모델 기준 1위, 글로벌 기준 10위권을 기록했다.

뤼튼은 향후 본격화될 전 국민 AI 역량 강화 프로젝트에서 LG AI연구원의 엑사원 모델과 퓨리오사 AI의 2세대 AI 추론 가속기 'RNGD(레니게이드)'를 적극 활용함으로써 K-AI 기술 기업 생태계의 시너지를 극대화할 예정이다.

뤼튼 이세영 대표는 "실험실이 아니라 실생활에서 국민 모두가 효용을 실제 체감할 수 있는 AI 기술과 서비스를 위해 여러 기업들과 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.





