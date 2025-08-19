본문 바로가기
[특징주]크래프톤, 3분기 최대 실적 전망에 3%대 ↑

이승진기자

입력2025.08.19 09:19

크래프톤 이 19일 장 초반 강세다. 3분기 역대 최대 매출을 기록할 수 있을 것이라는 증권가 전망에서다.


크래프톤은 이날 오전 9시15분 기준 전 거래일 대비 1만1500원(3.67%) 오른 32만4500원에 거래되고 있다.

이날 메리츠증권은 크래프톤이 환율 이슈가 없다면 3분기 역대 최대 매출을 기록할 수 있을 것이라는 분석을 내놨다.

이효진 메리츠증권 연구원은 "크래프톤의 2분기 표면적 매출 역성장은 우려를 불러왔으나 전년 동기 일회성 수익으로 인해 표면적으로 역성장을 기록했다"며 "3분기 추정치는 분기말 달러의 급격한 하락(원화 강세)이 없다면 역대 최대 매출을 기록해 9000억원의 벽을 터치할 것"이라고 했다.


이 연구원은 투자의견 매수와 목표주가 51만원을 유지했다.


한편, 크래프톤은 오는 20일(현지시간) 독일 쾰른에서 열리는 세계 최대 게임쇼 '게임스컴 2025'에 참가해 '인조이(inZOI)'의 첫 번째 DLC(다운로드 가능한 콘텐츠) 트레일러를 공개한다.

인조이는 지난 3월 스팀 얼리 액세스(앞서 해보기)로 출시된 이후, 일주일 만에 판매량 100만 장을 돌파했다. 크래프톤은 이번 DLC를 통해 인조이의 콘텐츠를 더욱 확장하고 글로벌 팬층과의 접점을 확대할 계획이다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

