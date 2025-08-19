하이트진로, '켈리 후레쉬 홉 에디션' 1년 만에 재출시

美 농무부 인증 유기농 홉 100% 사용

하이트진로 하이트진로 000080 | 코스피 증권정보 현재가 19,270 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 19,260 2025.08.19 개장전(20분지연) 관련기사 상법 개정 청구서 날아왔다…식품사 십중팔구 '무방비'[K푸드 G리포트]⑧식품사 절반은 '쥐꼬리 배당'…자사주 소각도 4곳뿐[K푸드 G리포트]④"불닭 너마저"…오너일가 쥐락펴락 식품사 95% 지배구조 'C학점' [K푸드 G리포트]① 전 종목 시세 보기 close 는 '켈리 후레쉬 홉 에디션'을 1년 만에 앙코르 출시한다고 19일 밝혔다. 지난해 8월 첫선을 보인 켈리 후레쉬 홉 에디션은 출시 초기에 130만캔이 완판되며 큰 호응을 얻은 데 이어 소비자들의 재출시 요청이 이어져 올해 다시 선보이게 됐다.

켈리 후레쉬 홉 에디션은 미국 최대 홉 생산 기업 '야키마 치프 홉스(Yakima Chief Hops)'와 협업해 미국 워싱턴주 야키마 밸리에서 재배된 유기농 홉(호프펠렛 0.07%)을 100% 사용한 것이 특징이다. 야키마 벨리는 전 세계 브루어리가 주목하는 홉 명산지로, 최적의 기후 환경을 갖춘 지역이다. 특히 이번 에디션은 미국 농무부(USDA) 국가 유기농 프로그램(NOP) 기준을 준수한 최고 품질의 원료만을 사용해 입안 가득 퍼지는 신선한 향과 풍부한 맛을 자랑한다.

소비자 친화적 요소도 강화했다. '헬시 플레저' 트렌드를 반영해 캔 측면에 QR코드를 적용해 원재료 정보와 생산 과정을 투명하게 공개했다. 패키지는 켈리만의 앰버 컬러에 신선한 홉 이미지를 직관적으로 표현해 차별화된 디자인을 적용했다.

켈리 후레쉬 홉 에디션은 360㎖, 453㎖ 캔 제품으로 출시되며, 21일 부산 신세계백화점 센텀시티점에서 열리는 세계적인 공연 예술 그룹 태양의 서커스 '쿠자(KOOZA)'의 비어가든에서 처음 공개된다. 현장에서는 켈리 후레쉬 홉 에디션 판매와 함께 '쏘맥자격증' 체험 등 켈리만의 이색적인 마케팅 콘텐츠가 마련돼 소비자들이 신선한 맛과 즐거움을 동시에 경험할 수 있다. 이후 전국 대형마트 등 가정 채널에서 한정 수량으로 판매될 예정이다.

오성택 하이트진로 마케팅실 전무는 "환경과 가치 소비를 중시하는 최근 소비자들의 요청에 따라 덴마크 프리미엄 맥아와 유기농 홉을 100% 사용한 켈리 후레쉬 홉 에디션을 1년 만에 앙코르 출시했다"며 "앞으로도 다양해진 소비자들의 니즈를 적극 반영하는 것은 물론 새로운 경험을 제공할 수 있도록 켈리만의 차별화된 마케팅 활동을 이어 나가겠다"고 전했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>