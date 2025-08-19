트럼프 "美, 우크라 안전 보장 관여" 확인…젤렌스키 "3자 회담 준비"(종합)

트럼프·젤렌스키, 백악관 정상회담

트럼프, 미군 주둔 가능성 묻자 "관여할 것"

"오늘 잘 풀리면 3자 회담 개최"

도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나 전쟁 종식을 위해 미국이 직접 우크라이나에 대한 미래 안전 보장에 관여하겠다는 입장을 18일(현지시간) 확인했다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 종전을 위한 3자 회담 준비를 마쳤다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 정상회담에서 우크라이나 내 미군 주둔 가능성 등 향후 안전 보장에 관한 취재진의 질문에 "유럽이 제1방어선이지만 우리는 그들을 도울 것이다. 우리는 관여할 것"이라고 답했다.

그는 이어 "우리는 우크라이나에 매우 좋은 보호와 안전을 제공할 것"이라며 이날 예정된 유럽 정상들과 연쇄 회동을 통해 이 문제를 논의할 것이라고 설명했다. 또 "유럽은 보호 제공에 매우 강력한 의지를 갖고 있다"며 "우리가 그들을 돕는 것은 매우 중요한 일"이라고 강조했다.

우크라이나와 유럽은 종전 조건으로 미국이 참여하는 강력한 안전 보장을 요구해 왔다. 트럼프 대통령은 우크라이나의 북대서양조약기구(NATO·나토) 가입은 "불가"라는 입장이지만, 미군 주둔 가능성까지 배제하지 않는 등 안전 보장 참여 의지를 드러낸 만큼 종전 협상의 돌파구가 마련될 수 있을지 주목된다.

트럼프 대통령은 이날 회담이 성공적으로 마무리되면 미국·러시아·우크라이나가 참여하는 3자 정상회담을 추진하겠다는 뜻도 재확인했다. 그는 "오늘 모든 것이 잘 된다면 3자 회담을 개최할 것"이라며 "우리는 모든 이들과 협력하고 평화가 달성되면 장기적으로 지속될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

젤렌스키 대통령 및 유럽 정상들과의 회담 후 블라디미르 푸틴 대통령과 통화할 예정이라고도 했다.

트럼프 대통령은 휴전보다 평화협정 체결을 우선시한다는 입장도 거듭 밝혔다. 우크라이나와 유럽은 휴전을 거쳐 후속 종전 협상을 원하지만, 러시아는 즉각적인 평화협정 체결을 요구하고 있다. 트럼프 대통령은 "휴전은 필요하지 않다고 생각한다"며 "전쟁이 진행되는 동안에도 평화 협정을 추진할 수 있는 합의를 도출할 수 있다"고 주장했다.

젤렌스키 대통령 역시 3자 회담 개최 의사를 분명히 했다. 그는 "우리는 전쟁을 멈추려는 트럼프 대통령의 구상을 지지한다"며 "3자 회담을 위한 준비가 돼 있다"고 말했다. 또 우크라이나 안전 보장을 위해 미국에 무엇을 기대하느냐는 질문에는 "모든 것"이라고 답했다.

이번 회담에서 트럼프 대통령은 지난 15일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담에서 확인한 러시아 측 입장을 젤렌스키 대통령과 공유, 논의했을 것으로 보인다. 핵심 의제는 우크라이나 안전 보장과 영토 교환이다. 앞서 미·러 양측은 우크라이나가 영토 일부를 러시아에 양도하고, 러시아는 미국과 유럽이 북대서양조약기구(NATO·나토)식 안전 보장을 우크라이나에 제공하는 것을 수용하는 수준에서 합의한 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 당시 폭스뉴스 인터뷰에서 젤렌스키 대통령에게 "합의하라"라고 촉구하는 등 우크라이나에 사실상 러시아의 요구 수용을 압박하고 있다.

트럼프 대통령은 현재 젤렌스키 대통령과의 회담을 마친 뒤 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장, 마르크 뤼터 나토 사무총장을 비롯해 영국·프랑스·독일·이탈리아·핀란드 정상 등 유럽 정상 7명과 다자 회담을 진행 중이다. 이들은 우크라이나 전쟁 종전 문제를 논의한 뒤 관련 내용을 발표할 것으로 예상된다.

한편 이날 트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령의 회담은 '노 딜' 파국으로 끝난 지난 2월말 회담과는 달리 우호적인 분위기에서 진행됐다. 젤렌스키 대통령은 2월 백악관 방문 시 착용했던 군복 스타일 복장 대신 검은색 셔츠와 재킷, 바지 등 정장 차림으로 나타났다. 젤렌스키 대통령은 자신의 옷차림을 가리키며 "제가 가진 것 중 최고"라고 말했고, 트럼프 대통령은 "정말 좋다(I love it)"고 화답했다. 또한 젤렌스키 대통령은 이날 멜라니아 트럼프 여사가 우크라이나 전쟁 피해 아동에 대해 우려를 표명하는 서한을 푸틴 대통령게게 보낸 것을 포함해 연신 "감사하다"는 뜻을 트럼프 대통령에게 표했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



