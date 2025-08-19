본문 바로가기
트럼프, 젤렌스키와 회담…"美, 우크라이나 안전 보장에 관여"

뉴욕=권해영특파원

입력2025.08.19 03:34

도널드 트럼프 미국 대통령은 18일(현지시간) 백악관에서 열린 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 정상회담에서 미국이 우크라이나의 미래 안전 보장에 관여하겠다고 밝혔다.


그는 이날 우크라이나 내 미군 주둔 가능성 등 향후 안전 보장 방안과 관련한 취재진의 질문에 "유럽이 제1방어선이지만 우리는 그들을 도울 것"이라며 "우리는 관여할 것"이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 유럽 정상들과의 논의를 전제로 "우리는 우크라이나에 매우 좋은 보호와 안전을 제공할 것"이라며 영속적 평화 달성을 위한 평화협정 추진 의지를 재확인했다.


이날 회담에서 트럼프 대통령은 지난 15일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담에서 확인한 러시아 측 입장을 젤렌스키 대통령과 공유하고 의견을 교환할 예정이다. 미·러 양측은 우크라이나가 영토 일부를 러시아에 넘기고, 러시아는 미국과 유럽이 북대서양조약기구(NATO·나토)식 안전 보장을 우크라이나에 제공하는 것을 수용하는 수준에서 합의한 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 회담 직후 가진 폭스뉴스와의 인터뷰에서 젤렌스키 대통령에게 "합의하라"라고 촉구하며 사실상 러시아의 요구 수용을 압박한 바 있다.


그는 이날 젤렌스키 대통령과의 회담 후 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장, 마르크 뤼터 나토 사무총장을 비롯해 영국·프랑스·독일·이탈리아·핀란드 정상 등 유럽 지도자들과의 연쇄 회담을 통해 우크라이나 전쟁 종전 문제를 논의할 예정이다.




뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
