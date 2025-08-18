본문 바로가기
19년 전 실종된 이윤희씨 등신대 훼손한 40대…알고 보니 학과 동기

허미담기자

입력2025.08.18 21:48

시계아이콘00분 35초 소요
2006년 종강 모임 후 실종된 이윤희씨

19년 전 실종된 이윤희 씨(당시 29세)를 찾기 위해 가족이 세워 둔 등신대를 훼손한 40대가 송치됐다.


18일 전북 전주완산경찰서는 재물손괴 혐의로 40대 A씨를 검찰에 넘겼다고 밝혔다. A씨는 지난 5월 8일 오후 8시 20분께 전주시 완산구 효자동의 한 도로에 세워진 이 씨의 등신대 2개를 훼손한 혐의를 받고 있다.

전주에 설치된 이윤희씨 등신대. 이윤희 실종사건 공식채널 유튜브·연합뉴스

앞서 이 씨는 전북대 수의학과에 재학 중이던 2006년 6월 5일 교수 및 학과 동료 40여명과 전주의 한 식당에서 종강 모임을 한 뒤 익일 새벽 2시 30분께 1.5㎞ 떨어진 원룸으로 귀가했으나 이후 실종됐다.


당시 경찰은 실종 사건 현장을 제대로 보존하지 않은 채 이 씨의 친구들이 원룸을 청소하도록 내버려 뒀고, 일주일 뒤 누군가 이 씨의 컴퓨터에 접속했으나 이에 대해서도 명백히 밝혀내지 못했다.


이 씨 부모는 딸을 찾기 위해 20년 가까이 온갖 노력을 다했으나 생사를 확인하지 못했으며, 지난 5월에는 전주지역 도로 등에 6개의 등신대를 설치했다. 이들 등신대 중 일부는 이 씨와 같은 학과 출신인 A씨 집 근처에 세워진 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "최근 수사를 마무리하고 A씨를 송치했다"고 말했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr
