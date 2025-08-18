李대통령, 美상원의원들 접견…"조선협력 성과 거두길"

"한미동맹 발전시켜야…美 의회도 핵심적 역할 해달라"

이재명 대통령은 18일 서울 용산 대통령실에서 한국을 방문한 앤디 김(민주·뉴저지)과 태미 덕워스(민주·일리노이) 미국 상원의원을 접견했다.

특히 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 이 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 정상회담이 예정된 가운데, 이 자리에서는 조선업을 포함한 양국 간 산업협력에 대한 논의가 오갔다고 강유정 대통령실 대변인이 서면브리핑에서 전했다.

이재명 대통령이 18일 서울 용산 대통령실 청사에서 태미 덕워스 미국 상원의원을 만나 대화하고 있다. 대통령실 제공 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

덕워스 의원의 경우 상원 군사위원회 소속으로, 두 의원은 방한 기간 국내 조선업체 관계자들을 만나 미 해군의 비전투용 함정 공동 건조 가능성 등을 살펴볼 것으로 알려졌다.

이 대통령은 접견에서 "이번 한미정상회담에서 성과가 도출되기를 바란다"며 특히 "조선 협력을 포함한 다양한 분야에서 실질적 성과를 거두는 계기가 되기를 희망한다"고 말했다.

이 대통령은 또 "한미동맹은 혈맹으로서 앞으로도 안보뿐만 아니라 경제·첨단 과학기술을 포함한 제반 분야에서 '미래형 포괄적 전략동맹'으로 발전시켜 나가고자 한다"며 "이 과정에서 미 의회가 핵심적인 역할을 해달라"고 당부했다.

의원들은 이에 "미국에서도 세계 경제 강국이자 첨단기술 혁신을 선도하는 한국과의 협력에 대한 기대가 크다"며 "실질적인 성과가 도출되도록 미 의회 차원에서도 필요한 역할을 다하겠다"고 화답했다.

한편 이 대통령은 방미에 앞서 일본을 방문해 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담을 갖는 것에 대해 "한일관계와 한미일 협력을 더욱 강화해 나가겠다는 강력한 의지를 보여주며 국제무대에서 한국의 높은 위상과 역할을 더욱 강화할 것"이라는 언급을 했다고 강 대변인이 설명했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



