본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

'광복절 특사' 최강욱 전 의원, 민주당 교육연수원장 임명

한예주기자

입력2025.08.18 20:10

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이재명 정부의 첫 광복절 특별사면을 통해 사면·복권된 최강욱 전 의원이 18일 더불어민주당 신임 교육연수원장으로 임명됐다.


부승찬 대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 "민주당 교육연수원장에 최 전 의원이 선임됐다"고 밝혔다. 교육연수원장은 민주당 당원을 대상으로 한 교육을 총괄한다.

최강욱 전 의원. 연합뉴스

최강욱 전 의원. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

최 전 의원은 조국혁신당 조국 전 대표 아들에게 인턴 확인서를 허위로 발급해 준 혐의로 대법원에서 징역형 집행유예를 선고받아 의원직을 상실했다가 지난 15일 특별사면을 통해 형 선고 실효(失效) 및 복권 조처를 받았다.

부 대변인은 최 전 의원이 최근 조 전 대표의 출소 현장을 찾은 데 대해 "동료였고 오랜 친분을 유지했다 보니 인간적 도리로 다녀온 것"이라며 "민주당에서 특별히 보낸 것이라고 해석하긴 어렵다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한 '임대형 택지공급' 대통령 발언이 신호탄…"LH, 땅 팔지 마" 급부상한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

네이버 男 평균 연봉 1억 찍는 동안 카카오는…

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

'하루 2조원 쏠쏠하네'…"월요일을 공휴일로" 깜짝 연구결과

"김건희도 계엄 공동책임, 위자료 내라" 1만2000명 尹부부에 손배소

농성 중 체조·당원에 호통…국힘 전대 막판 변수는

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

특검 "김건희, 대부분 진술거부권…간혹 '모른다, 기억 안 난다' 답변"

새로운 이슈 보기