"우리집 지분 되찾자" 압구정5구역, 시공사 대지지분 소송 채비

조합, 소송 대리할 법무법인 선정 공고

70년대 건립된 아파트 단지, 등기 오류 잦아

재건축 단지들, 시효취득 소송 통해 소유권 확보

압구정5구역 조합이 시공사가 보유하고 있는 등기 오류와 관련해 법적 대응에 나선다. 70년대에 건립된 아파트 단지에서 등기 문제가 종종 발생하고 있지만, 국내 최고 재건축 단지로 꼽히는 압구정에서도 발생했다는 점에서 결과에 관심이 쏠린다. 압구정 타 사업지들도 비슷한 문제를 겪고 있어 소송 결과가 향후 인근 사업지에도 영향을 줄 것으로 보인다.

압구정5구역 재건축 조감도. 서울시 제공

20일 관련 업계에 따르면 압구정5구역 조합은 정비구역 내 대지 지분등기를 정리하기 위한 소송을 맡을 법무법인 선정 공고를 냈다. 조합은 정비구역 내 전 사업시행자 명의로 남아있는 대지지분, 동일평형 대비 대지지분이 부족한 가구 수를 파악하고, 매매 등으로 소유권이 이전되는 과정에서 대지지분 일부가 전 소유자 명의로 남아 있는 조합원의 대지지분 정리를 위해 공고를 낸 것이다.

현재 5구역의 총 구역면적(7만8989.6㎡) 중 한양1차 아파트 지분의 179.179㎡, 한양2차 아파트의 427.767㎡이 시공사인 BS한양(구. 한양)의 명의로 남아 있는 걸로 추정된다. 압구정동 490일대에 자리 잡은 5구역은 1978년 준공한 한양 1·2차 1232가구가 중심이다. 조합설립인가 기준 조합원 수는 1177명이다.

조합은 정비사업이 본격화하는 과정에서 일찌감치 문제의 원인과 해결을 위해 법무법인 선정에 나섰다. 조합원들이 토지와 건물 소유권을 명확하게 확보하고 있어야 분양가 산정 등 재건축 사업 추진이 원활하게 이뤄질 수 있다.

강남구 관계자는 "압구정 아파트들과 비슷한 시기에 지어진 아파트에서는 수기로 등기를 이전하는 과정에서 오류가 생기는 사례가 잦다. 조합도 어떤 문제인지 확인하기 위해 법무법인을 선정한 것"이라며 "등기상 오류가 명백하다면 등기경정청구를 할 수 있고, 취득시효소송을 제기하는 경우도 있다. 조합은 소송을 통해서 원인을 찾아 해결하려는 것 같다"고 설명했다.

비슷한 상황에 놓인 조합들은 점유취득시효 소송을 통해 해결책을 찾았다. 취득시효는 일정 기간 재산을 점유한 자에게 소유권을 취득하게 하는 제도다. 부동산의 경우 점유자가 소유자로 등기되어 있지 않은 경우 시효 요건은 20년이다.

같은 문제에 휩싸인 압구정3구역의 경우 현대건설에 토지 소유권 이전을 청구하는 소송을 제기했다. 조합 측은 장기 점유에 따라 취득시효를 인정해줄 것을 요구하고 있다. 3구역 토지 중 총 9개 필지(총 4만706㎡)는 현대건설과 서울시, HDC현대산업개발이 보유하고 있다. 정비업계 관계자는 "3구역의 경우 내년 말까지 지분을 정리하기로 했지만 어디서부터 등기 문제가 잘못된 것인지는 알 수 없는 상황이어서 현황을 파악한 후 합의하는 방식으로 가게 될 수 있다"고 관측했다.

지난 2022년 반포주공1단지 1·2·4주구 재건축 조합은 한국토지주택공사(LH)를 상대로 소송을 제기해 소유권을 인정받았다. 당시 LH가 보유하고 있던 토지는 2만687㎡다. 자투리 땅과 공용시설을 분할 등기하지 않아 LH 명의로 남아있었다. 서울중앙지법은 LH 명의의 대지를 조합에 양도하라며 조합의 손을 들어줬다.

전문가들은 조합이 소송을 통해야 문제가 해결될 것으로 보고 있다. 김예림 법무법인 심목 변호사는 "타 사업지에서도 시행사 또는 시공사에서 분양하면서 지분을 넘겨주지 않아서 소송으로 해결한 사례가 있다"며 "점유취득시효를 인정 여부나, 최초 분양자가 아닌 제 삼자가 보유했는지 여부 등은 쟁점이 되기도 한다"고 설명했다.





한진주 기자



