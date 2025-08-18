대전소방본부, 오는 20일 오후 2시 전국 '소방차 길 터주기 훈련'

민방위 훈련과 연계...주요 정체 구간서 시민 참여 당부

화재·구급 등 재난 현장에서 골든타임을 확보하기 위한 전국 동시 '소방차 길 터주기 훈련'이 오는 20일 오후 2시부터 20분간 민방위 공습 대비 훈련과 연계해 실시된다.

이날 훈련에는 대전지역 5개 소방서에서 지휘차·펌프차·구급차 등 23대가 투입되며, 계룡로·계백로 등 정체가 잦은 도로를 포함해 자치구별 1개 구간에서 동시에 진행된다.

각 소방서는 민방위 공습경보가 발령되면 실제 훈련 구간을 주행하며 시민 협조 사항을 현장에서 안내한다.

대전소방본부는 시민들이 ▲교차로: 도로 오른쪽 가장자리로 이동해 일시 정지 ▲일방통행로: 오른쪽 가장자리에 일시 정지 ▲편도 1차로: 오른쪽 가장자리로 진로 양보 또는 일시 정지 ▲편도 2차로: 긴급차량이 1차로로 통행할 수 있도록 양보 ▲ 편도 3차로 이상: 긴급차량이 2차로를 이용할 수 있도록 양보 등의 '길 터주기' 요령을 숙지·실천해 줄 것을 당부했다.

김문용 대전소방본부장은 "재난 현장의 골든타임 확보는 시민 여러분의 적극적인 협조 없이는 어렵다"며 "이번 훈련을 계기로 '소방차 길 터주기' 문화가 일상에서 자연스럽게 실천되길 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>