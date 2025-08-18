본문 바로가기
[포토] 특검 상황 전달하는 서지영 조직부총장

김현민기자

입력2025.08.18 16:29

[포토] 특검 상황 전달하는 서지영 조직부총장
18일 김건희특검 수사관 등 관계자들이 국민의힘에 자료 협조 요청을 위해 국회를 방문했다. 서지영 국민의힘 의원이 특검의 자료 요청 등과 관련한 상황을 취재진에게 설명하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

