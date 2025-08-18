본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

바이오헬스

1분기 바이오헬스 제조업 매출액 7.9%↑…성장세 둔화

조인경기자

입력2025.08.18 16:37

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

보건산업진흥원, 제조사 320곳 대상 기업경영분석 발표

올해 1분기 제약·의료기기·화장품 등 바이오헬스산업의 성장세가 다소 둔화한 것으로 나타났다.


1분기 바이오헬스 제조업 매출액 7.9%↑…성장세 둔화
AD
원본보기 아이콘

18일 한국보건산업진흥원이 바이오헬스산업 제조업체 320곳의 기업경영을 분석한 결과, 이들 기업의 1분기 매출액은 14조1687억원으로 지난해 1분기(13조1345억원)보다 7.9% 늘었다.

1분기 매출액 증가율은 직전 분기(11.3%)보다 하락해 성장세가 다소 꺾였다. 매출액 증가율은 1년 전 매출액 대비 당기 매출액의 증가율로, 증가율을 직전 분기와 비교해 기업의 외형 신장세를 따진다.


작년 4분기 대비 올해 1분기 제조업 부문별 매출액 증가율은 의료기기 업체들의 경우 1.2%에서 2.8%로 1.6%포인트 올랐지만, 제약 부문은 14.0%에서 8.8%로, 화장품은 10.7%에서 8.7%로 하락했다.


다만 국내 바이오헬스산업의 1분기 매출액 증가율은 전체 제조업 분야(2.8%)보다는 높은 수준을 유지했다.

1분기 바이오헬스산업 제조업체의 매출액 영업이익률은 10.7%로, 일 년 전(8.8%)보다 상승했다. 제약 제조업체들의 매출액 영업이익률은 작년 4분기 7.3%에서 올해 1분기 10.8%로, 화장품은 9.4%에서 11.2%로 올랐지만 같은 기간 의료기기 부분은 13.6%에서 9.4%로 하락했다.


바이오헬스 제조업체의 매출액 세전 순이익률도 작년 1분기 11.3%에서 올해 1분기 12.3%로 올라 수익성을 회복했다.


이들 제조업체의 1분기 부채비율은 38.6%, 차입금 의존도는 10.2%로, 직전 분기(각 37.8%, 10.4%)와 비슷한 수준을 유지했다. 이는 올해 1분기 기준 국내 전체 제조업의 부채비율(68.5%), 차입금 의존도(19.9%)와 비교하면 대체로 재무 상태가 안정적이라는 평가다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

네이버 男 평균 연봉 1억 찍는 동안 카카오는…

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

'하루 2조원 쏠쏠하네'…"월요일을 공휴일로" 깜짝 연구결과

"김건희도 계엄 공동책임, 위자료 내라" 1만2000명 尹부부에 손배소

농성 중 체조·당원에 호통…국힘 전대 막판 변수는

"5000원 이하만 판다" 이마트, 다이소·쿠팡에 도전장

특검 "김건희, 대부분 진술거부권…간혹 '모른다, 기억 안 난다' 답변"

새로운 이슈 보기