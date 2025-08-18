본문 바로가기
삼성카드, '토스 삼성카드' 선봬…가맹점 결제 시 15% 할인

최동현기자

입력2025.08.18 15:13

삼성카드가 토스와 함께 '토스 삼성카드'를 출시했다고 18일 밝혔다.


토스 삼성카드는 토스페이, 토스쇼핑, 토스프라임 등 토스 주요 서비스 혜택을 제공하는 최초의 제휴카드다. 국내 온·오프라인 가맹점에서 토스페이로 결제하는 고객은 15% 할인을 받을 수 있다. 토스쇼핑 결제 시 15% 할인이 제공된다.

토스프라임, 구글플레이·앱스토어 인앱결제, 넷플릭스, 디즈니+, 유튜브 프리미엄, 티빙 결제 시 50% 할인을 월 최대 1만원까지 받을 수 있다.


삼성카드, '토스 삼성카드' 선봬…가맹점 결제 시 15% 할인
온라인 영역에서도 혜택을 받을 수 있다. 삼성페이, 네이버페이, 카카오페이 등 온라인 간편결제 10% 할인이 제공된다. 쿠팡, 네이버플러스스토어, 삼성카드 쇼핑 등 온라인 쇼핑몰 결제 금액의 10% 할인이 제공된다.


토스페이·쇼핑 15% 할인, 온라인 영역 10% 할인 혜택은 결제금액에 따라 최대 3만원까지 제공된다.

토스 회원들이 선호하는 생활 영역에서도 할인을 제공한다. 스타벅스 50% 할인을 결제금액에 따라 5000원까지 받을 수 있다. 해외 결제 시 전월 결제금액과 한도 제한없이 2% 할인이 제공된다.



삼성카드 관계자는 "토스와의 제휴를 통해 토스 서비스와 직접 연계된 혜택을 제공하는 '토스 삼성카드'를 출시했다"며 "앞으로도 삼성카드와 토스는 다양한 영역에서 협업을 지속할 계획"이라고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
