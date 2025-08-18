[포토] 눈 감은 권성동 의원

권성동 국민의힘 의원이 18일 서울 종로구에 위치한 김건희 특검 사무실 앞에서 열린 '현장 비상 의원총회'에 참석, 눈을 감은체 송언석 비대위원장 발언을 듣고 있다.







