포스코, 인도 제철소 600만t 규모로 확대… JSW와 본격 협력

조성필기자

입력2025.08.18 14:05

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

500만t서 20% 증산…철강 수요 급증 인도 시장 선점 의지
오디샤주 후보지 검토, 포스코·JSW 지분 50%씩 동등 투자
본계약·인허가 절차 거쳐 건설 속도…최고경영진 교류회 신설

포스코그룹이 인도에 건설할 일관제철소의 규모를 당초 연 500만t에서 600만t으로 확대하기로 했다. 철강 수요가 급증하는 인도 시장을 선점하기 위한 조치로, 투자 규모를 20% 늘린 것이다.


포스코그룹은 최근 인도 뭄바이에서 현지 1위 철강사인 JSW그룹과 일관제철소 건설 사업 추진을 위한 주요 조건 합의서(HOA·Heads of Agreement)를 체결했다고 18일 밝혔다. 체결식에는 이주태 포스코홀딩스 사장(미래전략본부장)과 자얀트 아차리야 JSW스틸 사장 등 양사 주요 경영진이 참석했다.

포스코그룹과 JSW그룹이 사업 협력 HOA를 체결했다. 사진 왼쪽부터 아룬 마헤쉬와리(Arun Maheshwari) JSW 그룹 이사, 자얀트 아차리야(Jayant Acharya) 사장, 이주태 포스코홀딩스 사장, 신성원 포스코 경영기획본부장. 포스코홀딩스 제공

이번 합의는 지난해 10월 맺은 '철강 및 이차전지소재 협력 MOU'를 한 단계 발전시킨 것으로, 건설 후보지·규모·지분 구조 등 세부 협력 방안을 구체화했다. 양사는 철광석과 석탄 등 원료 조달 여건이 좋은 인도 동부 오디샤주를 제철소 부지 후보지로 선정하고, 공동 타당성 조사를 거쳐 최종 확정할 계획이다.


신설 제철소는 고로·제강·압연을 모두 갖춘 일관제철소 형태로, 조강 생산 능력은 연 600만t 규모다. 이는 지난해 논의했던 500만t보다 20% 확대한 것이다. 포스코는 최근 인도 철강 소비량이 연평균 10%가량 증가하는 추세를 감안해 적극적인 시장 선점 차원에서 증산을 결정했다고 설명했다.


사업 지분은 포스코그룹과 JSW가 각각 50%를 보유하며, 동등한 파트너십 구조로 추진된다. 양사는 앞으로 세부 투자 조건 협의와 인허가 절차를 거쳐 본계약을 체결하고, 최고경영진이 참여하는 정기 교류회를 신설해 사업 진행 상황을 수시로 점검할 방침이다.

JSW그룹은 인도 전역에서 철강·에너지·인프라 사업을 영위하는 대표 기업으로, 주력 계열사인 JSW스틸은 현재 4개의 일관제철소를 운영하는 인도 최대 철강사다.


이주태 사장은 "인도는 글로벌 철강시장의 핵심 성장축"이라며 "포스코와 JSW의 협력이 인도 제철소 건설이라는 결실로 이어진 만큼, 양국 산업 발전과 미래가치 창출에 기여할 수 있도록 하겠다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

