안철수 "이재명 50% 지지율 붕괴 코앞…땡큐 조국"

문제원기자

입력2025.08.18 13:59

"X맨 조국…정권교체 선봉장 돼달라"

국민의힘 당대표 선거에 출마한 안철수 의원이 최근 광복절 특사로 사면·복권된 조국 전 조국혁신당 대표를 향해 "이재명 대통령 지지율 2주간 12.2%포인트 하락의 주역을 환영한다"며 "땡큐 조국, 웰컴 조국"이라고 18일 밝혔다.


국민의힘 당 대표 선거에 출마한 안철수 후보가 17일 서울 여의도 KBS에서 열린 2차 텔레비전 토론회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

안 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS) 페이스북을 통해 "오늘 리얼미터에 따르면, 이재명 대통령의 50% 지지율 붕괴가 코앞"이라며 "일간 지지율로는 8월14일에 48.3%로 이미 과반 아래, 대선 득표율을 밑돌았다"고 지적했다.

이어 "우리 당과 민주당의 지지율 격차 역시 거의 사라진 상황"이라며 "이재명 대통령의 지지율 하락에는 조국·윤미향 8.15 매국 사면이 크게 작용했다. 이것이 바로 민심"이라고 했다.


안 의원은 "조국 전 대표는 사면 직후 SNS도 재개하고, 친명신문 인터뷰도 하며, 명심보다 어심이라더니 김어준 방송에도 나갔다"며 "조 전 대표의 봉인된 관종본능 대방출은 국민 눈살을 찌푸리게 한다. 윤미향 씨까지 팀을 이룬다면 지지율은 곤두박질 칠 것"이라고 설명했다.


안 의원은 "이렇게 이재명 정권의 정체를 밝혀주는 'X맨' 역할을 톡톡히 해주고 있는 조 전 대표"라며 "더욱 열심히, 더욱 가열차게, 더욱 방방곡곡 활동하시어 지난번에 이은 2연속 정권교체의 선봉장이 되어 주시길 바란다"고 덧붙였다.

조 전 대표는 지난해 12월 자녀 입시 비리와 청와대 감찰 무마 등 혐의가 유죄로 인정되면서 징역 2년의 실형을 확정받았지만 광복절 특사로 지난 15일 0시께 수감 약 8개월 만에 석방됐다.


여론조사 전문기관 리얼미터가 에너지경제 의뢰로 지난 11~14일 전국 18세 이상 2003명을 대상으로 진행한 여론조사 결과(표본오차 95% 신뢰수준 ±3.1%포인트) 이 대통령에 대한 긍정평가율은 51.1%로 지난주 대비 5.4%포인트 하락했다. 정당 지지율에선 더불어민주당이 39.9%로 하락했고, 국민의힘은 지난주보다 6.4%포인트 오른 36.7%를 기록했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr
