'DJ 서거 16주기' 李대통령 "김대중이 걸었던 길이 대한민국의 미래"

임철영기자

입력2025.08.18 10:54

이 대통령, 'DJ 서거 16주기' 추도식 추모사
이 대통령 "'행동하는 양심' 믿고 흔들림 없이 나아가겠다"
"국민의 저력을 믿었던 위대한 민주주의자, 위기를 기회로 바꿔낸 실용주의자" 평가도

이재명 대통령은 18일 "김대중이 먼저 걸었던 길이 대한민국이 나아갈 미래입니다. 대통령께서 앞장서 열어주신 그 길 따라서 멈추지 않고 직진하겠습니다"라고 다짐했다.

이 대통령은 이날 국립서울현충원에서 열린 김대중 전 대통령 서거 16주기 추모식 추도사를 통해 "김대중이 키워낸 수많은 '행동하는 양심'들을 믿고 흔들림 없이 '국민이 주인인 나라', '함께 잘 사는 나라', '평화가 강물처럼 넘쳐흐르는 나라'를 향해 나아가겠습니다"라면서 이같이 밝혔다. 이날 추도사는 강훈식 대통령비서실장이 대독했다.


이 대통령은 김 전 대통령이 남긴 '서생적 문제의식과 상인적 현실감각'을 인용하며 "혼돈 속에 번영의 새 길을 찾아내야 할 우리의 길잡이가 됐습니다"라고 했다. 이어 이 대통령은 "그리운 16년의 세월을 지나, 우리 모두 어느덧 '김대중 없는 김대중의 길' 위에 서 있습니다"라며 "행동하지 않는 양심은 악의 편"이라던 대통령님의 말씀은 민주주의를 지키는 나침반으로 거듭나 국민 주권이 흔들렸던 역사적 순간마다 우리를 일깨웠다"고 강조했다.

또 이 대통령은 김 전 대통령이 한 치 앞도 내다볼 수 없는 국제통화기금(IMF) 국난 속에서 정보기술(IT)강국의 초석을 놓았고 복지국가와 문화강국의 토대를 마련했다는 점에 대해서도 언급했다. 이 대통령은 "죽음의 계곡에 떨어져도 절망하지 않았고, 숱한 역경과 실패에도 언제나 한발 앞서 나라의 미래를 설계했습니다"라면서 누구보다 국민의 저력을 믿었던 위대한 민주주의자. 오직 국익과 민생을 우선하며 위기를 기회로 바꿔낸 실용주의자라고 평가했다.


그러면서 이 대통령은 "역사는 기억하는 이들의 것이며, 희망은 실천하는 이들의 몫입니다"라면서 "격동하는 위기의 시대, 거인 김대중의 삶에서 답을 찾겠습니다"라고 말했다.


이 대통령은 김 전 대통령에 "그곳에서, 늘 영원히 우리의 등불로 함께 해주십시오. 보고 싶습니다, 대통령님"이라면서 추도사를 마쳤다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

