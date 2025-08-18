본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

"명동역 내려 출근해야 하는데"…전장연 시위에 1시간 무정차 통과

박은서인턴기자

입력2025.08.18 10:55

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울 지하철 4호선 명동역이 18일 오전 전장연(전국장애인차별철폐연대)의 시위로 약 1시간 동안 무정차 통과했다.

명동역이 전장연 시위로 무정차 통과했다. 사진은 지난해 9월 전장연이 서울 지하철 2호선에서 시위를 하고 있는 모습. 아시아경제DB

명동역이 전장연 시위로 무정차 통과했다. 사진은 지난해 9월 전장연이 서울 지하철 2호선에서 시위를 하고 있는 모습. 아시아경제DB

AD
원본보기 아이콘

서울교통공사에 따르면 전장연은 이날 오전 7시30분부터 명동역 승강장에서 지하철 탑승 시위를 진행하며 공사 측과 대치했다. 이에 공사는 오전 8시32분부터 상행 열차 18대, 하행 열차 16대를 무정차로 통과시켰다.


공사는 오전 9시27분쯤 시위 참가자들을 강제로 퇴거 조치했고 5분 뒤인 오전 9시32분부터는 열차 정상 운행을 재개했다. 출근길에 맞물린 시위로 시민들은 큰 불편을 겪었다.

사회관계망서비스(SNS) 엑스(X.옛 트위터)에는 "명동역에서 내려야 하는데 난감하다", "시위 때문에 회현에서 내려서 걸어간다. 지각하겠다" 등의 불만이 잇따라 올라왔다.


전장연은 장애인 권리 예산 보장을 촉구하기 위해 이날부터 매일 오전 7시30분 지하철 출근길 선전전을 이어갈 예정이라고 밝혔다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"광복 80주년 영상에 일본 철도라니"…비판 폭주에 '비공개 전환'

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

"사막에 시한폭탄이 나타났다"…'이것' 급증에 라스베이거스 화들짝

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

김건희 특검, ‘金·김예성·건진법사’ 동시 소환 조사… 대질신문 가능성

새로운 이슈 보기