조국 "내년 6월 국민께 정치적 선택 구할 것"

"지선·총선서 극우 행보 정당 끝장내야"

"민주당과 합당 여부는 너무 빠른 질문"

8·15 광복절 특사로 사면·복권된 조국 전 조국혁신당 대표가 내년 지방선거나 국회의원 보궐선거 출마 의사를 밝혔다.

조국 조국혁신당 전 대표가 15일 서울 구로구 남부교도소에서 광복절 특별사면·복권 조치로 출소하며 김선민 당 대표 권한대행과 인사하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

조 전 대표는 18일 유튜브 방송 '김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장'에 출연해 "어떤 경우든 내년 6월에 국민으로부터 선택을 구하겠다는 점을 분명히 한다"고 말했다.

조 전 대표는 내년 지방선거와 국회의원 보궐선거 중 어디에 출마할 계획인지를 묻는 말에 "어디로 나갈지는 저도 아직 결정할 수 없다"면서 "법적인 문제는 이제 마무리된 것이고, 국민께서 저를 비판하신 부분을 포함해 국민께 제 의견을 얘기하고 정치적 선택을 받고 싶다"고도 했다.

학자로 돌아갈 생각은 없는가를 묻는 데에는 "없다. 정치를 해야 한다"면서 "저의 운명은 2019년 이후로 바뀌었다고 생각한다"고 단호하게 답했다.

범여권인 조국혁신당이 더불어민주당과 합당할 가능성에 대해선 "너무 빠른 질문"이라고 선을 그었다. 다만 "민주당 안에서도 합당론자가 있고, 합당 반대론자가 있는 것으로 안다"면서 "향후 지방선거나 총선에서도 국민의힘이 이기는 선택을 하지 않아야 한다. 그 과정에서 조국혁신당과 민주당의 관계를 어떻게 할지는 지금부터 논의해야 한다"고 부연했다.

국민의힘 위헌정당해산 문제와 관련해선 "정당해산을 하려면 12·3 내란과 관련해 국민의힘 지도부가 조직적으로 관여했음이 확인돼야 한다. 적어도 1심 판결까지 기다려야 할 것 같다"면서도 "별도로 앞으로 지방선거와 총선에서 국민이 투표로 국민의힘을 끝장내줘야 한다"고 강조했다. 앞서 조국혁신당 지도부는 올해 1월 법무부에 국민의힘 위헌정당해산 심판 청구 진정서를 제출했다.

조 전 대표는 "내란 이후에도 여전히 극우적, 또는 친윤(친윤석열) 행보를 하는 정당은 우리나라에 있을 가치가 없다고 생각한다"며 "국민의힘을 다시 한번 심판해야 한다는 생각이 분명하고, 그에 대한 역할을 하고 싶다"고 강조했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>