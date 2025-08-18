한국 오는 빌게이츠, 예능 '유퀴즈' 출연

CJ ENM "방송 취지 공감"

빌 게이츠 마이크로소프트 창업자가 국내 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'(유퀴즈)에 출연한다고 tvN이 18일 밝혔다.

남승용 CJ ENM 경영리더는 "유퀴즈는 다양한 사람들의 이야기를 통해 인간 존엄과 이해를 전하는 프로그램으로, 이는 게이츠 재단의 '모든 인간의 삶은 동등한 가치를 지닌다(Every life has equal value)'는 신념과 맞닿아 있다"며 "기술로 세상을 연결하고 기부로 세상을 변화시키고 있는 인물인 빌 게이츠를 모실 수 있게 되어 영광"이라고 말했다.

세계적인 부호이자 자선 사업가인 빌 게이츠는 PC 시대를 열었다. 현재는 게이츠 재단을 통해 글로벌 보건, 교육, 기후 변화, 빈곤 퇴치 등 인류 공동 과제 해결에 전념하고 있다. 그는 최근 2045년까지 개인 재산의 99%와 재단 기부금을 합쳐 약 2000억달러(약 280조원)를 사회에 환원하겠다고 밝혀 화제가 됐다.

국회 외교통일위원회 등에 따르면 빌 게이츠는 오는 21일께 3년 만에 한국을 찾는다. 방한 기간 한국 기업과 협력해 저소득국 백신 보급 확대 방안을 논의할 예정이다.

한편 빌 게이츠의 유퀴즈 출연 방송은 이달 중 전파를 탈 예정이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



