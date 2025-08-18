사면반대 시위에 與 잇단 비판…안철수, '정의봉' 들더니 한 말

안철수, 광복절 경축식에서 기습 침묵시위

'조국·윤미향 사면 반대' 플래카드 들고 서

"매국사면 옹호 앞잡이에겐 정의봉이 약"

이재명 대통령의 특별사면에 반발해 지난 15일 광복절 경축식에서 기습 시위를 벌인 안철수 국민의힘 의원이 더불어민주당을 겨냥해 "이재명 매국사면 옹호하는 앞잡이들에겐 정의봉이 약"이라고 밝혔다. 안 의원은 16일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "민주당 논평에 답한다"며 정의봉 사진을 첨부했다. 안 의원이 언급한 정의봉은 고(故) 박기서 씨가 백범 김구 선생의 암살범인 안두희를 살해할 때 사용한 길이 40㎝의 나무 몽둥이를 말한다.

안 의원은 지난 15일 제80주년 광복절 경축사를 하는 이 대통령 앞에서 '조국·윤미향 사면 반대' 플래카드를 들고 일어나 침묵시위를 벌였다. 이를 본 행정안전부 직원들이 잠시 제지했으나, 안 대표는 경축사가 끝날 때까지 침묵시위를 이어갔다. 다만 이 대통령은 안 의원의 항의에 특별한 반응을 보이지는 않았다.

이에 민주당은 안 의원의 행동을 즉각 비판했다. 백승아 원내대변인은 "안 의원은 광복절 경축식에서 조국·윤미향 사면 반대 피켓을 들고 광복절 기념식을 당 대표 선거 홍보용으로 이용하는 정치적 쇼를 벌였다"며 "정치적 야욕을 위해 독립 영웅과 시대 정신을 되새기는 자리를 훼손한 것"이라고 주장했다.

그는 "광복절까지 피켓 시위·농성·망언을 일삼으며 모욕할 용기가 있는 자들이 윤석열·김건희 앞에서는 왜 한마디 못 하고 엎드려 침묵했나"라며 "윤석열·김건희 정권의 부역자로서 계엄과 내란을 방조·옹호하던 국민의힘이 국민을 위하는 척하는 모습은 광복 후 태극기를 흔들던 친일 부역자와 다를 바 없다"고 했다.

안 의원은 그간 SNS를 통해 이 대통령의 이번 사면 결정에 대해 반대 목소리를 내왔다. 그는 지난 14일 조국 전 조국혁신당 대표와 부인 정경심 씨에 대한 사면과 차정인 부산대 법대 교수의 국가교육위원장 임명에 대해 "이 대통령이 조국 부부에게 막대한 빚을 당겨 쓰지 않는 이상에야, 광복 80주년에 부부를 쌍으로 사면을 시켜주고, 그 자녀의 대변자에게는 장관급 자리까지 선사한단 말이냐"라고 말했다. 12일에는 "대한민국 이재명 대통령, 2달을 지켜보았지만, 당신은 자격이 없다"며 "헌법을 무시하고 법치주의를 박살 내는 것이 진짜 대한민국이냐"라며 강하게 비판했다.

앞서 조 전 대표는 지난 15일 서울 남부교도소에서 8개월의 수감 생활을 마치고 출소했다. 그는 당시 "저의 사면 결정은 검찰권을 오남용해 온 검찰 독재가 종식되는 상징적 장면"이라며 "복당 조치가 이뤄지면 더욱 낮은 자세로 국민 속으로 들어가 비판과 반대, 비방을 모두 다 안는 정치를 하겠다"고 말했다.





