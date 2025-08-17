본문 바로가기
"본디 고향이 전남이라 중도좌파"…양궁 국대의 '대선 조작설' 사과

입력2025.08.17 19:16

수정2025.08.17 19:20

장채환 국가대표 양궁선수 사과
국가대표 품위유지 의무 위반 논란
"좌우 갈등 죄송…게시글 곧 삭제"

최근 대통령 선거 부정선거 등을 주장하며 극우 논란에 휩싸인 장채환 국가대표 양궁선수가 사과했다.


17일 장채환은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 "무대응으로 있기에는 제가 너무 한심해 이렇게나마 글을 써본다"며 "본디 고향이 전남이라 중도좌파 성향을 가지고 있었다"라고 밝혔다.

부정선거 주장하는 장채환의 인스타그램 게시물. 장채환 인스타그램

이어 "그런데 윤석열 전 대통령이 12·3 계엄을 내렸을 때 가지고 어떤 일이 있었나 찾아봤고, 개인적인 결론은 자유대한민국의 미래를 위해서 중도좌파보다 보수우파 입장에서 목소리를 내는 게 옳다고 판단했다"며 "현 상황을 알리고 싶은 마음에 부정선거 정황을 개시했다"라고 설명했다.


그러면서 "1군 국가대표가 아닌 2군이라 공인이 아니라고 생각했다"면서도 "누구든지 성별·종교 또는 사회적 신분에 의하여 정치적·경제적·사회적·문화적 생활의 모든 영역에 있어서 차별받지 아니한다고 나와 있어 괜찮다 싶어서 개인적인 정치 성향을 드러내 왔다"라고 이야기했다. 장채환은 또 다른 게시글에서 "사회적 논란을 야기시켜 좌우 갈등을 일으킨 점 죄송하다"며 "대한양궁협회와 양궁 관계자분들께 피해가 될 수 있을 거라 판단해 게시글은 곧 삭제하겠다"라고 말했다.


극우성향 게시글이 논란이 되자 사회관계망서비스(SNS)에 해명을 올린 장채환 국가대표 양궁선수. 장채환 스레드 캡처

앞서 연합뉴스는 장채환이 지난 6월 3일 치러진 제21대 대통령 선거를 전후해 극우 성향의 게시물을 인스타그램에 여러 건 올렸다고 보도했다. 그는 투표소 안내문을 배경으로 손등에 기표 도장을 두 차례 찍은 사진을 올리면서 '투표는 본투표 노주작, 비정상을 정상으로, 공산 세력을 막자 멸공'이라고 적었다.

또 이재명 대통령의 당선 확정을 알리는 이미지를 올리며 '중국=사전투표 조작=전라도=선관위 대환장 콜라보 결과 우리 북한 어서 오고~ 우리 중국은 쎄쎄 주한미군 가지마요'라고 적기도 했다. 이외에도 장채환은 지난 대선은 부정선거이며 결과가 조작됐다는 취지의 릴스 게시물을 여러 건 게시했고, 극우 성향의 SNS 계정을 팔로우하기도 했다. 해당 행보가 논란이 되자 장채환은 문제의 게시물을 모두 내리고 계정을 비공개로 전환했다.


장채환이 국가대표 신분으로 극우 성향의 게시물을 반복적으로 올린 행위는 대한체육회 '국가대표 선발 및 운영 규정'의 '품위유지' 의무를 저버린 것이라는 비판이 나왔다. 규정을 보면 국가대표 선수는 '국가대표의 품위를 손상하는 행위를 삼가고 국민에게 자랑스러운 국가대표가 되도록 노력해야 한다'라고 명시돼 있다. 해당 사안을 확인한 대한양궁협회 관계자는 SNS 사용과 관련해 국가대표 선수들에게 주의를 줬다고 전했다.


장채환은 지난 3월 국가대표 선발전을 통해 올해 국가대표가 됐으나 국가대표끼리 경쟁하는 최종평가전에서 4위 안에 들지 못해 주요 국제대회 출전은 하지 못한다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr
