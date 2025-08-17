진관사 찾은 李 "국정 정상화 매진 중…상처입은 국민 끌어안아야"

이재명 대통령 내외가 17일 서울 은평구 진관사 대웅전에서 보물 중 하나인 '진관사 태극기'를 살펴보고 있다. 진관사 태극기는 일제강점기 당시 일장기 위에 먹물로 태극문양과 4괘를 덧칠해 제작됐다. AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 17일 서울 은평구 진관사를 찾고 "정상회담 일정을 잘해야 한다"며 "상처 입은 국민들을 잘 보듬어야 한다"고 언급했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 이 대통령 내외가 서울 은평구 진관사를 방문했다고 밝혔다. 진관사는 일제강점기 당시 일장기 위에 먹물로 태극 문양과 4괘를 덧칠해 만든 '진관사 태극기'와 독립신문이 발견된 곳이다.

이 대통령 내외는 진관사 대웅전에서 향을 피우고 죽비 소리에 맞춰 삼배를 올렸고, 어산 덕현스님이 직접 축원화청이 진행됐다. 이후 진관사 주지인 법해스님이 직접 진관사 역사를 설명하고 보물인 태극기와 독립신문을 이 대통령 내외에 소개했다.

이후 이 대통령 내외는 진관사 주변 등산로를 따라 사찰 뒤편에 있는 작은 폭포를 감상하고 시민들과 인사를 나눴다. 한문화 체험관에서는 가벼운 명상과 차담을 갖고, 사찰음식 명장으로 꼽히는 계호스님이 준비한 저녁 공양을 나눴다.

강 대변인은 "이 대통령은 앞으로 있을 정상회담 일정을 잘 해내야 한다고 언급했다"면서 "또한 어지러웠던 지난날을 뒤로 하고 국정을 정상화하는 데 매진하고 있다며 서로 갈라져 상처 입은 국민들을 잘 보듬고 끌어안아야 한다고 강조했다"고 전했다.





