진관사 찾은 李 "국정 정상화 매진 중…상처입은 국민 끌어안아야"

송승섭기자

입력2025.08.17 18:56

이재명 대통령 내외가 17일 서울 은평구 진관사 대웅전에서 보물 중 하나인 '진관사 태극기'를 살펴보고 있다. 진관사 태극기는 일제강점기 당시 일장기 위에 먹물로 태극문양과 4괘를 덧칠해 제작됐다.

이재명 대통령 내외가 17일 서울 은평구 진관사 대웅전에서 보물 중 하나인 '진관사 태극기'를 살펴보고 있다. 진관사 태극기는 일제강점기 당시 일장기 위에 먹물로 태극문양과 4괘를 덧칠해 제작됐다.

이재명 대통령이 17일 서울 은평구 진관사를 찾고 "정상회담 일정을 잘해야 한다"며 "상처 입은 국민들을 잘 보듬어야 한다"고 언급했다.


강유정 대통령실 대변인은 이날 이 대통령 내외가 서울 은평구 진관사를 방문했다고 밝혔다. 진관사는 일제강점기 당시 일장기 위에 먹물로 태극 문양과 4괘를 덧칠해 만든 '진관사 태극기'와 독립신문이 발견된 곳이다.

이 대통령 내외는 진관사 대웅전에서 향을 피우고 죽비 소리에 맞춰 삼배를 올렸고, 어산 덕현스님이 직접 축원화청이 진행됐다. 이후 진관사 주지인 법해스님이 직접 진관사 역사를 설명하고 보물인 태극기와 독립신문을 이 대통령 내외에 소개했다.


이후 이 대통령 내외는 진관사 주변 등산로를 따라 사찰 뒤편에 있는 작은 폭포를 감상하고 시민들과 인사를 나눴다. 한문화 체험관에서는 가벼운 명상과 차담을 갖고, 사찰음식 명장으로 꼽히는 계호스님이 준비한 저녁 공양을 나눴다.


강 대변인은 "이 대통령은 앞으로 있을 정상회담 일정을 잘 해내야 한다고 언급했다"면서 "또한 어지러웠던 지난날을 뒤로 하고 국정을 정상화하는 데 매진하고 있다며 서로 갈라져 상처 입은 국민들을 잘 보듬고 끌어안아야 한다고 강조했다"고 전했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
