본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

"잠들기 전 '이것' 안 빼면 늙는다"…피부과 의사들의 경고

최승우기자

입력2025.08.17 15:08

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

귀걸이 착용하고 잠드는 습관이 노화 부추겨
반드시 빼고 정기적으로 세척·소독해야

귀걸이를 착용한 채 잠드는 습관이 노화를 앞당길 수 있다는 의료 전문가들의 경고가 나왔다.


미국 뉴욕포스트는 피부과 전문의 사만다 엘리스 박사가 최근 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "귀걸이를 낀 채로 잠들면 귓구멍과 귓불에 불필요한 압력이 가해져 늘어짐 현상이 빨라진다"고 밝혔다고 전했다.

엘리스 박사는 "보통 귓불 처짐은 40대 이후부터 나타나는데, 귀걸이 착용 습관이 이를 가속할 수 있다"며 "이를 예방하는 가장 간단한 방법은 잠자리 전 귀걸이를 제거하는 것"이라고 조언했다.


픽사베이

픽사베이

AD
원본보기 아이콘

귓불은 나이가 들수록 자연적으로 커지고 늘어난다. 뉴욕 성형외과 전문의 스태포드 브루만드 박사는 "사람들은 노화가 특정 시점 이후 멈춘다고 생각하지만 귀는 계속해서 자라며, 늘어진 귓불은 나이 들어 보이는 인상을 준다"고 설명했다.


아울러 피부 손상 가능성도 지적됐다. 성형외과 전문의 아닐 샤 박사는 데일리메일과의 인터뷰에서 "귀걸이를 낀 채 옆으로 자면 지속적 압력이 귓구멍과 주변 조직에 손상을 줄 수 있다"며 "귀 피부는 민감하기 때문에 혹이나 흉터 등 영구적 변화가 발생할 위험이 있다"고 경고했다.

전문의들은 귀걸이가 주는 미적 효과에도 불구하고 장기적으로는 피부와 조직 손상, 노화 가속화 등 부정적 영향을 피할 수 없다고 강조했다. 귀걸이는 잠자기 전 반드시 빼고, 정기적 세척과 피부 관리가 필요하다는 것이 이들의 공통적인 조언이다.


샤 박사는 "귀걸이에는 땀, 피지, 헤어 제품 성분 등이 축적돼 박테리아가 번식하기 쉽다"며 "정기적으로 세척하지 않으면 염증이나 감염을 유발할 수 있다"고 말했다. 그는 잠들기 전 귓불을 순한 비누와 물로 씻고, 알코올이나 식염수로 소독하는 습관을 지니라고 권고했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"막걸리 샀는데 이게 맞아? 먹으면 죽는 건가"…편의점 유통기한 '사각지대' "막걸리 샀는데 이게 맞아? 먹으면 죽는 건가"…편... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"업무 많고 급여 낮은 직업"…미국도 젊은층 교직 기피 뚜렷

트럼프가 주면 안받아?…톰 크루즈, '케네디센터 공로상' 수상 제안 '거절'

"5성급 호텔·샤넬백·반클리프 목걸이"…요즘 MZ 프러포즈 필수템

尹이 마지막까지 찾은 애완견 '토리'…김건희 구속 후 돌봄은 누가?

300만명이 연명치료 중단 희망…존엄사와의 차이는

현대차 노조 "내달 파업 불사"…한국GM은 쟁대위 재개

수원 패스트푸드점서 또 폭발물 설치 신고…"배달도 늦고 직원 불친절"

새로운 이슈 보기