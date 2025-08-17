NC AI, 세계 최대 음성·언어 기술학회서 '몬스터 사운드 AI' 선봬

이연수 NC AI 대표 AD 원본보기 아이콘

NC AI가 세계 최대 음성·언어 기술 학회인 '인터스피치(INTERSPEECH) 2025'에서 몬스터 사운드 생성·변환 인공지능(AI) 기술을 전 세계에 공개한다고 17일 밝혔다.

인터스피치는 국제 음성커뮤니케이션협회(ISCA)가 주최하는 세계 최대 규모의 음성·언어 기술 학회로, 매년 전 세계 음성 연구자와 산업 관계자가 모여 최신 연구 결과와 혁신 기술을 공유하는 자리다.

17일부터 21일까지 네덜란드 로테르담에서 개최되는 이번 26회 학회는 '공정하고 포용적인 음성 과학과 기술(Fair and Inclusive Speech Science and Technology)'을 주제로 열린다.

NC AI는 이번 학회에서 몬스터 사운드에 특화된 고품질 음색 변환 모델의 구조와 학습 기법을 상세히 다룬 논문과, 이를 웹 기반 실시간변환 시스템으로 구현한 데모 구축 사례 논문 등 총 2편을 발표한다.

현장에서는 방문자가 마이크를 통해 말을 하거나 사운드를 업로드하면 즉각 특정 몬스터의 울음이나 포효 같은 음색으로 변환되는 체험형 데모가 제공되며, 온라인데모 페이지도 공개해 현장에 오지 못한 이들도 이 첨단 기술을 체험할 수 있다.

NC AI는 이번에 선보이는 기술이 대규모 다중접속역할수행게임(MMORPG)에서 몬스터 사운드 제작 방식을 혁신적으로 바꾸는 도약이라고 자평했다. CD 수준(44.1kHz)으로 음성을 분석, 캐릭터 고유의 거친 숨소리나 날카로운 포효까지 놓치지 않고 담아낸 뒤, 원래 음성의 내용은 유지하면서도 원하는 스타일만 정확하게 덧입힌다는 설명이다.

NC AI의 첨단 모델을 통해 기존 사운드 디자이너들이 각 몬스터와 상황별 변주음을 일일이 수작업으로 제작하는 데 막대한 시간과 비용이 들던 작업을 상대적으로 가볍게 인간 음성의 폭넓은 주파수 스펙트럼을 그대로 확장, 몬스터 특유의 다이내믹하고 복잡한 음색과 질감 변화를 정교하게 재현할 수 있게 됐다.

이와 함께 공격성, 위압감, 유쾌함 등 캐릭터 성격을 반영하는 스타일 속성까지 세밀하게 조절할 수 있어 동일 몬스터라도 전투나 감정 상태에 따라 새로운 음향을 자동 생성할 수 있다.

기술의 기반은 방대한 고품질 데이터다. NC AI 오디오 AI팀은 엔씨소프트 사운드센터와 협업해 다년간 누적해온 대규모 게임 오디오 데이터베이스를 정밀하게 분류·태깅하고 음색, 공기감, 노이즈, 분위기 등 다양한 음향 특성에 따른 세분화를 진행했다.

조남현 NC AI 오디오 AI 팀장은 "NC AI는 국내 멀티모달 AI 분야를 대표하는 연구 전문 조직으로서 방대한 게임 오디오 데이터와 첨단 AI 모델링 기술, 뛰어난 사운드 디자인 전문성을 융합해 이번 몬스터 사운드 변환 기술을 완성했다"며 "앞으로도 AI를 활용해 창작자의 상상력을 현실로 구현하고, 디지털 콘텐츠 산업 전반에 혁신적인 오디오 경험을 제공하는 데 기여할 것"이라고 말했다.





