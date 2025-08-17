본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

'K푸드' 올라 탄 롯데免…김포공항에 'K마켓' 오픈

박재현기자

입력2025.08.17 11:05

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1~7월 식품 매출 전년比 22% ↑
김해공항점 단독상품 '부산샌드'

롯데면세점은 김해공항점에 단독 개발 상품 '부산샌드'를 선보이고 김포공항점에 K마켓을 여는 등 K푸드 상품을 강화한다고 17일 밝혔다.


이는 최근 K푸드를 중심으로 식품 카테고리에서의 수요가 높아지고 있기 때문이다. 롯데면세점의 올해 1~7월 식품 매출은 지난해 같은 기간보다 22% 증가했다.

사한글과자 공동창업자 외국인 방송인 타일러 라쉬(오른쪽)와 인도 사업가 니디 아그르왈(왼쪽)이 롯데면세점 김포공항점 K-마켓을 둘러보고 있는 모습. 롯데면세점 제공

사한글과자 공동창업자 외국인 방송인 타일러 라쉬(오른쪽)와 인도 사업가 니디 아그르왈(왼쪽)이 롯데면세점 김포공항점 K-마켓을 둘러보고 있는 모습. 롯데면세점 제공

AD
원본보기 아이콘

롯데면세점은 지난 15일 부산샌드를 개발해 김해공항점에 출시했다. 부산샌드는 한국공항공사 주관 '공항 특화상품 개발 공모전'에서 당선된 제품이다.


지난 7일에는 김해공항점에 부산의 대표 관광기념품을 선보이는 '부기샵'을 열었다. 지난 4월 부산관광공사와 체결한 업무협약(MOU)에 따라 문을 연 이곳은 30개 업체의 상품 300여 종을 판매한다.


제주공항점 식품존에서는 한라산 과자점, 몽그레 등을 입점시켰다. 그 결과 지난달 매출은 1년 전보다 142% 증가했다고 롯데 측은 전했다.

지난 5일에는 김포공항점에 10여 개 중소·중견 기업의 김부각과 컵볶이, 약과 도너츠 등을 판매하는 K마켓을 열었다. 특히 판매 제품 중 '한글과자'는 외국인 방송인 타일러 라쉬가 공동 창업한 브랜드다. 한글 자모 모양 비스킷을 통해 단어 만들기 등 '한글 놀이'가 가능한 체험형 기념품이다.


롯데면세점 관계자는 "K푸드 트렌드에 맞춰 내외국인 고객의 만족도를 높이기 위해 상품 라인업을 강화했다"며 "롯데면세점은 앞으로도 K콘텐츠를 중심으로 다채로운 경험을 선사하기 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"막걸리 샀는데 이게 맞아? 먹으면 죽는 건가"…편의점 유통기한 '사각지대' "막걸리 샀는데 이게 맞아? 먹으면 죽는 건가"…편... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"업무 많고 급여 낮은 직업"…미국도 젊은층 교직 기피 뚜렷

트럼프가 주면 안받아?…톰 크루즈, '케네디센터 공로상' 수상 제안 '거절'

"5성급 호텔·샤넬백·반클리프 목걸이"…요즘 MZ 프러포즈 필수템

尹이 마지막까지 찾은 애완견 '토리'…김건희 구속 후 돌봄은 누가?

300만명이 연명치료 중단 희망…존엄사와의 차이는

현대차 노조 "내달 파업 불사"…한국GM은 쟁대위 재개

대입 수시 '내신 1.0등급' 전원, 의·약·한의대 진학

새로운 이슈 보기