젤렌스키 "러시아 휴전 거부로 종전 노력 복잡해져"

트럼프-푸틴 회담, 휴전 합의 없이 끝나

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 휴전을 거부하고 있는 러시아를 겨냥 "전쟁 종식 노력을 복잡하게 만들고 있다"고 토로했다.

16일(현지시간) AFP통신 등 주요 외신에 따르면 젤렌스키 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "러시아는 그동안 휴전을 향한 많은 요구를 묵살했고 살상을 언제 멈출지에 대해 아직 결정하지 않았다"면서 이같이 밝혔다.

이는 15일 미국 알래스카에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 대통령의 정상회담이 휴전 합의 없이 막을 내린 데 따른 당혹감을 토로한 것이다.

그는 SNS를 통해 "폭격을 멈추라는 단순한 명령조차 수행할 의지가 결여돼 있다면 그들이 이웃 나라들과 수십 년 동안 평화로운 공존이라는 훨씬 큰 사안을 실천하기 위한 의지를 갖도록 하는 데에는 많은 노력이 필요할 것"이라고 지적했다.

당초 트럼프 대통령은 알래스카 회담에서 푸틴 대통령에게 우크라이나전 즉각 휴전을 요구하고 이에 응하지 않으면 제재를 압박할 것으로 예상됐다. 그러나 오히려 푸틴 대통령의 입장을 수용해 당장의 휴전보다 평화협정을 통한 전쟁 종식으로 방침을 급선회했다.

트럼프 대통령은 푸틴과의 회담 후 젤렌스키 대통령, 유럽 지도자와의 통화에서 평화협정 체결을 위해 우크라이나가 러시아와 접경한 동부 돈바스(도네츠크주+루한스크주)를 이양하라는 푸틴의 구상을 지지한다고 밝혔다. 우크라이나에는 이를 수용할 것을 압박하고 있다.





