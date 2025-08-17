여의도에 '두둥실' 뜨는 야경 맛집…5만명 탄 '서울달' 1년, 무사고 5400회

탑승객 5만명 중 1만7000명 '외국인'

성수기 운영 확대… 다둥이 할인 등 개편

22일부터 1주년 이벤트… 시민 참여

지난해 8월부터 운영한 '서울달'이 서울을 대표하는 관광 랜드마크로 자리매김했다. 지난 1년간 하루 평균 228명이 탑승하며 누적 이용객 5만명을 넘어섰다.

17일 서울시에 따르면 지난 1년간 서울달을 탑승한 전체 이용객 5만여명 중 내국인은 68.7%, 외국인은 31.3%로 집계됐다. 올해 4월부터 글로벌 온라인 여행사를 통한 사전예약을 시작하면서 외국인 탑승객 비율이 지난해보다 16% 포인트 올라 월평균 약 40%로 대폭 증가했다.

'서울달'은 여의도 상공 130m까지 수직 비행하는 계류식 가스기구로 아름다운 한강과 도심 불빛이 어우러진 매력적인 서울의 주·야경을 관람할 수 있는 관광 랜드마크다. 지난해 8월 23일 개장 후 누적 탑승객 5만명, 외국인 탑승객 1만7000명, 5400회 이상 무사고·안전 비행 성과를 달성했다. 서울시와 서울관광재단은 편리한 서울달 이용을 돕는 운영체계 개편, 철저한 안전 관리, 글로벌 온라인 여행사(OTA)와의 연계 마케팅 덕분에 단기간 국내외 관광객의 주목을 받은 것으로 봤다.

지난해 8월 23일 개장한 '서울달'은 누적 탑승객 5만명, 외국인 탑승객 1만7000명, 5400회 이상 무사고·안전 비행 성과를 달성했다. 서울시 원본보기 아이콘

지난 4월부터는 성수기인 4~6월, 9~11월 주말 오전 운영 확대, 소인(3~18세) 요금 세분화, '서울시 다둥이행복카드' 소지자(가족) 30% 할인 도입 등을 시행했다. 특히 서울시는 탑승객 안전을 최우선으로 고려해 영등포 소방서와 합동 안전 점검 정기 실시, 모든 탑승객 사전 안전교육 의무화, 실시간 기상 상황 운영 반영 등으로 1년간 단 한 건의 사고 없이 안전 운항을 이어왔다.

서울시는 서울달 운영 1주년을 기념해 관련 이벤트를 진행한다. '서울달 포토존'에서는 기념사진을 촬영하고 1주년을 맞은 서울달의 생일 축하 메시지를 작성해 남길 수 있다. '퀴즈 이벤트'는 참가자가 직접 문제 카드를 무작위로 뽑아 맞히면 된다. '캐치볼'은 공을 3회 던져 가장 높은 점수에 해당하는 경품을 받는 이벤트다.

길기연 서울관광재단 대표이사는 "서울달이 지난 1년간 서울을 대표하는 인기 관광 콘텐츠로 자리를 잡은 데에는 서울 시민과 국내외 관광객의 관심과 사랑이 있었기 때문"이라며 "1년간의 운영 경험을 바탕으로 앞으로 더 안전하고 즐거운 체험을 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

구종원 서울시 관광체육국장 역시 "서울달 전체 이용객 3명 중 1명은 외국인일 만큼 시민뿐만 아니라 전 세계 관광객이 사랑하는 서울의 야간 관광 랜드마크로 자리매김했다"며 "서울이 꼭 방문하고 싶고 다시 찾고 싶은 글로벌 관광 도시로서 성장할 수 있도록 매력적인 관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



