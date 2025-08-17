본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

김문수 "李대통령, 편 가르기 공포정치…국격보다 조국" 맹비난

김은하기자

입력2025.08.17 09:28

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"인권 운운하더니 내 편만 챙겨"
사면 후폭풍 계속…지지율도 추락

김문수 국민의힘 당대표 후보가 이재명 대통령의 조국 전 조국혁신당 대표에 대한 광복절 특별사면을 강하게 비판했다. 김 후보는 이를 "공포정치의 민낯"이라고 표현하며, 이 대통령이 내세운 '인권'과 '법치'의 가치를 정면으로 반박했다.


김 후보는 16일 페이스북에 올린 글에서 "편 가르기 공포정치의 대마왕"이라는 표현으로 이 대통령을 지목하며, "(이 대통령은) 자신을 '인권 변호사'로 포장했지만 실제로는 아니다"고 주장했다.

김문수 국민의힘 당대표 후보가 이재명 대통령의 조국 전 조국혁신당 대표에 대한 광복절 특별사면을 강하게 비판했다. 연합뉴스

김문수 국민의힘 당대표 후보가 이재명 대통령의 조국 전 조국혁신당 대표에 대한 광복절 특별사면을 강하게 비판했다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

그는 조 전 대표의 특별사면에 대해 "대통령이 되자마자 실형이 확정된 조국·정경심 부부는 꽃가마 태워 풀어주고, 형이 확정되지 않은 전직 대통령 부부에게는 잔인하게도 동시 구속을 강행했다"며 "입시비리범 조국을 지키는 것이 국격을 지키는 것보다 더 중요했다"고 지적했다.

또한 김 후보는 "특검은 전직 대통령을 과도하게 수갑과 전자발찌를 채우고, 과잉 물리력까지 행사해 입원시키는 잔혹한 인권 탄압을 자행했다"고 주장했다. 그러면서 "내 편만을 위한 법 집행, 이것이야말로 대한민국을 삼키려는 공포정치의 민낯"이라고 비판 수위를 높였다. 또 "국제사회와 연대해 이재명의 공포정치에 맞서 싸우자"고 호소하기도 했다.


앞서 조 전 대표는 자녀 입시 비리와 청와대 감찰 무마 등 혐의로 유죄가 인정돼 수감됐지만, 이 대통령의 광복절 특별사면으로 사면·복권돼 지난 14일 출소한바 있다.




김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

홈플러스, 임대료 결렬 폐업은 '핑계'였나…안 깎고 유지한 매장도 있었다 홈플러스, 임대료 결렬 폐업은 '핑계'였나…안 깎... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"업무 많고 급여 낮은 직업"…미국도 젊은층 교직 기피 뚜렷

300만명이 연명치료 중단 희망…존엄사와의 차이는

4연속 로또 적중한 스님…5번째 기적 일어날까

손흥민, 메시·르브론도 넘었다…유니폼 판매 전세계 1위

"대선 조작" 양궁 국대 장채환, SNS 극우 게시물 논란

현대차 노조 "내달 파업 불사"…한국GM은 쟁대위 재개

워런 버핏, 애플 팔고 '이 종목' 2조원어치 샀다

새로운 이슈 보기