본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

우크라 외교위원장 "푸틴이 정보전서 이겼다"…美환대에 불편

문채석기자

입력2025.08.16 15:53

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"젤렌스키 망신, 푸틴 레드카펫"
영토 양보 최악은 피해

올렉산드르 메레즈코 우크라이나 의회 외교위원회 위원장은 15일(현지시간) 알래스카에서 진행된 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 정상회담에 대해 "푸틴이 정보전에서 승리했다"고 평가했다.


올렉산드르 메레즈코 우크라이나 의회 외교위원회 위원장. 엑스(X·옛 트위터)

올렉산드르 메레즈코 우크라이나 의회 외교위원회 위원장. 엑스(X·옛 트위터)

AD
원본보기 아이콘

미 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 메레즈코 위원장은 회담의 가장 큰 문제점으로 푸틴 대통령의 외교적 고립 탈피를 꼽았다.

그는 푸틴이 마치 트럼프와 대등한 위치에 있는 것처럼 보였다고 지적했다. 그러면서 "푸틴은 자신이 고립되지 않았다는 것을 보여주기 위해 트럼프를 이용했다"고 덧붙였다.


메레즈코 위원장은 우크라이나 집권당 '인민의 종' 소속이다. 지난해 11월 트럼프가 미국 대통령에 당선된 직후 그를 노벨평화상 후보로 추천한 인물로 알려져 있다.


그는 이번 회담을 "실패"라고 단언하며 "푸틴은 늘 사용하던 안보 관련 수사를 반복했을 뿐, 아무런 변화가 없었다"고 비판했다. 그는 결국 전쟁은 계속될 것이라는 결론에 도달했다고 강조했다.

우크라이나 매체 키이우인디펜던트도 사설을 통해 "역겹고, 부끄러우며, 결국 쓸모없는 회담이었다"며 비판했다.


매체는 "피로 얼룩진 독재자이자 전쟁 범죄자가 '자유의 땅'에서 극진한 환영을 받았다"며 "트럼프는 푸틴을 살인자라고 불렀던 전임자와 달리 그를 왕과 같이 환영했다"고 지적했다.


매체는 푸틴에 대한 환대가 6개월 전 트럼프 대통령이 백악관에서 자국의 볼로디미르 젤렌스키 대통령에게 적대적인 모습을 보였던 것과 극명한 대조를 이뤘다고 꼬집었다.


매체는 "우크라이나 대통령은 공개적인 망신을 당했고, 러시아 대통령은 극진한 대접을 받았다"며 "두 장면 모두 수치스러웠다"고 비판했다.


블룸버그통신은 이날 '친애하는 이웃: 푸틴을 위한 레드카펫, 트럼프를 위한 휴전은 없다'는 제목의 기사에서 이번 회담을 냉정하게 평가했다.


통신은 우크라이나가 가장 우려했던 영토 양보와 같은 상황은 발생하지 않았지만, 이런 안도감이 오래가지 않을 수 있다고 경고했다.


젤렌스키 대통령은 미·러 정상회담에 대해 아직 어떤 입장도 내놓지 않고 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'파산 위기'였는데…'98점' 세계에서 가장 살기 좋은 도시 1위 된 비결 '파산 위기'였는데…'98점' 세계에서 가장 살기 좋... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

4연속 로또 적중한 스님…5번째 기적 일어날까

손흥민, 메시·르브론도 넘었다…유니폼 판매 전세계 1위

가해자 출소 3개월간 몰랐던 성폭행 피해자…검찰 "업무 착오"

'10월 황금연휴' 괜히 기대했나…정부 "임시공휴일 검토 안해"

'양도세 감면' 미끼로 고객돈 54억원 가로챈 세무사 중형

中, 철강 추가관세 등 수입제한에 캐나다 WTO 제소

與 "안철수, 광복절 기념식서 정치쇼" vs 安 "매국 사면 앞잡이"

새로운 이슈 보기