손흥민, 메시·르브론도 넘었다…유니폼 판매 전세계 1위

LAFC 입단 후 영입 효과 폭발적

데뷔전 티켓값 5배 뛰어…MLS 사무국도 주목

미국프로축구(MLS) 로스앤젤레스FC(LAFC)가 손흥민(33) 영입 효과를 제대로 보고 있다.

연합뉴스는 15일(한국시간) LAFC 공동 회장 겸 단장 존 소링턴이 영국 토크스포츠 인터뷰에서 "손흥민의 유니폼은 지난 일주일 동안 전 세계 모든 종목을 통틀어 가장 많이 판매됐다"고 밝혔다고 보도했다.

소링턴 단장은 계약 발표 이후 지금까지 손흥민 유니폼은 리오넬 메시(인터 마이애미), 크리스티아누 호날두(알나스르) 같은 세계적인 축구 스타뿐 아니라 르브론 제임스(LA 레이커스), 스테픈 커리(골든스테이트 워리어스) 등 NBA 슈퍼스타의 유니폼보다도 많이 팔렸다고 설명했다.

손흥민이 6일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA) BMO 스타디움에서 열린 로스앤젤레스FC(LAFC) 입단 기자회견에서 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

손흥민은 지난 7일 10년 동안 몸담았던 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼와 결별하고 LAFC 유니폼을 입었다. LAFC는 손흥민 영입을 위해 MLS 역대 최고액인 2650만달러(약 368억원)를 이적료로 지불했다. 초대형 투자를 단행한 LAFC는 영입 1주일 만에 상업적 성과를 거두며 투자금 회수 전망이 밝아졌다.

손흥민 효과는 유니폼 판매에만 그치지 않았다. LAFC 홈 경기 티켓값도 폭등했다. 손흥민의 홈 데뷔전으로 유력한 오는 31일 샌디에이고FC전의 티켓 가격은 정가 300달러(약 42만원)에서 최대 1500달러(약 210만원)까지 치솟았다. 토크스포츠는 "LAFC의 티켓 시장이 손흥민 합류 이후 요동치고 있다"고 전했다.

MLS 사무국 역시 손흥민 효과에 주목하고 있는 것으로 알려졌다. 아시아 최고 스타 중 한 명인 손흥민의 합류가 미국 내 아시아 커뮤니티는 물론 세계 시장을 겨냥한 리그 확장 전략과 맥락이 일치하기 때문이다. 전문가들은 "손흥민이 LAFC의 구단 가치 상승과 MLS의 글로벌 브랜드 강화에 핵심 역할을 할 것"이라고 분석했다.

그러나 소링턴 단장은 "상업적 성과로만 손흥민 영입의 성공 여부를 판단하지 않을 것"이라고 강조했다. 그는 "우리는 팀 성적과 상업적 성공, 두 가지 모두를 기대한다"며 "궁극적으로는 트로피를 들어 올리느냐에 달려 있다"고 덧붙였다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



