트럼프 "시진핑, 내 임기동안 대만 침공 안한다고 말해"

전진영기자

입력2025.08.16 13:03

EPA연합뉴스

EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 시진핑 중국 국가주석이 트럼프 대통령 임기 동안 중국이 대만을 침공하지 않겠다고 말했다고 밝혔다.


15일(현지시간) 트럼프 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담을 앞두고 진행한 폭스뉴스 인터뷰에서 이같이 말했다.

그는 중국의 대만 침공 가능성을 두고 "시 주석이 '당신이 대통령인 동안에는 절대 그렇게 하지 않겠다'고 말했다"며 "그래서 그 점은 감사하다고 했더니, 시 주석은 '하지만 나와 중국은 매우 인내심이 강하다'고 했다"고 전했다.


그러면서 중국과 대만 문제가 러시아와 우크라이나의 전쟁 상황과 비슷하다며 "내가 있는 동안 절대 그런 일(대만 침공)이 일어날 수 없다고 생각한다"고 강조했다.


미국 워싱턴 주재 중국 대사관 측은 이와 관련한 논평 요청에 응하지 않은 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령과 시 주석은 트럼프 2기 행정부 출범 이후에는 지난 6월 처음으로 공식 전화 통화를 했다. 트럼프 대통령은 지난 4월에도 시 주석이 자신에게 전화를 걸어왔다고 밝혔으나 명확한 통화 시점은 공개하지 않았다.


중국은 대만을 자국 영토로 간주하며, 필요시 무력을 사용해서라도 대만과 '통일'하겠다고 공언해왔다. 미국은 대만의 주요 무기 공급국이자 우방국이지만 공식 외교 관계는 맺지 않은 상태다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

