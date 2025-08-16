본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[내일날씨] 일요일도 무더위…수도권·강원 곳곳 비

전진영기자

입력2025.08.16 09:39

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전국 곳곳에 폭염 특보가 내려진 가운데 일요일인 17일도 더위가 이어지겠다.


이날 아침 최저기온은 21∼26도, 낮 최고기온은 29∼35도로 예보됐다.

전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도 안팎(남부지방은 35도 안팎)으로 올라 매우 덥겠으며, 도심 지역과 해안을 중심으로 열대야가 나타나는 곳이 있겠다.


중부지방은 가끔 구름이 많고 남부지방과 제주도는 대체로 맑겠다.


오전부터 오후 사이 인천과 경기 북부, 강원 중·북부 내륙·산지에는 5∼40㎜, 서해 5도에는 5∼20㎜의 비가 내리겠다.

비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥 번개가 치는 곳이 있겠으니, 기상청은 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다고 당부했다.


미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.


바다 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5m로 일겠다.


안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·서해·남해 0.5∼1.5m로 예측된다.





전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

너도나도 뛰어들더니 '고등학생'도…요즘 난리난 핫플 보면 꼭 있다는 것[빵값의 비밀] 너도나도 뛰어들더니 '고등학생'도…요즘 난리난 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"日, 80주년 광복절 아침에도 독도 앞바다에 순시선 보냈다"

조국, 찌개와 함께 "가족 식사"…출소 후 첫 일상 공개

독 없나 보려고…야생버섯 반려견 먹인 남성, 결국 온가족 병원행

커피 옆자리 '그 과자'...1년에 9700억원 매출 비결은

윤석열 '까르보불닭'·김건희 '팥빙수'…광복절 특식 메뉴

日, 韓 선박 독도 주변 해양조사 활동에 "강력 항의"

미국 10대女 열광하는 화장품...'반토막' 주가 회복 배경보니

새로운 이슈 보기