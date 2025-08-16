방세환 시장 "광복의 가치 이어받아 희망찬 미래 열어가겠다"

광주시, 제80주년 광복절 경축 행사 개최

시민과 함께 광복의 의미 되새겨

경기 광주시는 15일 제80주년 광복절을 맞아 시청 수어장대홀에서 '제80주년 광복절 경축 행사'를 성황리에 개최하며 각계각층의 시민들과 함께 조국 독립의 역사적 의미를 되새기고 미래를 향한 다짐을 공유하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

방세환 광주시장이 15일 시청 수어장대홀에서 열린 '제80주년 광복절 경축 행사'에서 경축사를 하고 있다. 경기 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 행사에는 방세환 시장을 비롯해 국회의원, 시·도의원, 광복회 광주지회장 등 400여 명의 내빈이 참석해 광복의 의미를 함께 나눴다.

행사는 '광주시립여성합창단'과 '오포 주민자치센터'에서 광복을 주제로 준비한 특별공연으로 시작됐다. 이어 기념사와 축사, 광복절 노래 제창, 만세삼창 순으로 진행됐다. 현장은 경건하면서도 온화한 분위기 속에서 광복의 소중함을 되새기는 시간으로 채워졌다.

방세환 시장은 경축사에서 "독립을 향한 꺾이지 않는 믿음이 있었기에 마침내 이를 쟁취할 수 있었다"며 "광복의 가치를 이어받아 시민 여러분과 함께 희망찬 미래를 열어 가겠다"고 포부를 밝혔다.

방세환 광주시장과 참석자들이 만세삼창을 하고 있다. 경기 광주시 제공 원본보기 아이콘

한편, 광주시는 지난 11일부터 시청 로비에서 '광복 80주년 기념 특별 시화전'을 개최하고 있다. 이번 전시는 독립운동에 대한 이해를 돕기 위해 마련됐으며 이달 말까지 시민 누구나 관람할 수 있다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



