李 대통령 지지율 59%…경제·민생 '긍정' vs 특사 '부정'

구나리기자

입력2025.08.15 20:04

한달 만에 5%포인트 하락…부정평가 30%
조 전 대표 사면엔 반대 의견 48%

이재명 대통령이 15일 서울 세종문화회관에서 열린 80주년 광복절 경축식에서 박수치고 있다. 대통령실·연합뉴스

이재명 대통령이 15일 서울 세종문화회관에서 열린 80주년 광복절 경축식에서 박수치고 있다. 대통령실·연합뉴스

이재명 대통령의 국정 지지율이 지난달 중순보다 하락해 59%를 기록했다.


15일 한국갤럽이 지난 12~14일 전국 만 18세 이상 1700명을 대상으로 '이재명이 대통령이 대통령으로서의 직무를 잘 수행하고 있다고 보는지, 잘못 수행하고 있다고 보는지'를 물은 결과 응답자의 59%가 '잘하고 있다'라고 답해 지난달 중순(7월 18일 공개)보다 5%포인트 하락한 결과가 나왔다. '잘못하고 있다'는 30%, 의견 유보는 11%로 집계됐다.

이 대통령의 국정 수행을 긍정적으로 평가한 이유로는 ▲경제·민생 15% ▲전반적으로 잘한다 9% ▲소통 8% ▲민생회복지원금 6% 등의 순을 보였다. 국정 수행을 부정적으로 평가한 이유로는 ▲특별사면 22% ▲과도한 복지·민생지원금 11% ▲외교 10% ▲도덕성 문제·자격 미달 7% 등이 있었다.


지역별 지지율은 ▲광주·전라 80% ▲인천·경기 60% ▲서울 59% ▲대전·세종·충청 59%로 나타났으며, 대구·경북과 부산·울산·경남은 각각 44%·49%로 과반을 밑돌았다.


연령별 지지율은 40대와 50대가 각각 77%·71%로 70%를 넘었고, ▲60대 55% ▲20대 54% ▲30대 51%로 나타났다. 70대 이상은 40%로 전체 연령대 가운데 유일하게 절반을 넘지 못했다.

이념 성향별로 살펴보면 진보층 지지율은 86%에 달했다. 중도층에서 64%가, 보수층에서도 35%에 달하는 지지를 얻었다.


조국혁신당 조국 전 대표가 광복절 특별사면으로 풀려난 가운데 조 전 대표의 사면에 관해 찬성한다는 응답은 전체의 43%로 나타났다. 반대 의견은 48%, 의견 유보는 9%로 집계됐다. 40대는 58%, 50대는 59%가 각각 조 전 대표 사면에 찬성했지만, 18∼29세(50%)·30대(62%)·60대(54%)·70대 이상(56%)에서는 절반 이상이 조 전 대표의 사면에 반대했다. 중도층과 무당층의 반대도 각각 50%·63%로 찬성 여론보다 높았다. 이재명 대통령의 직무수행 평가를 부정적으로 평가한 303명은 93%가 반대의 뜻을 표했다.


이번 조사의 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다. 접촉률은 42.1%, 응답률은 13.4%다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr
