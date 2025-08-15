이재명 대통령 "재일동포 자랑스러워…실질적 지원 확대"

광복 80주년 재일동포 특별메시지

이재명 대통령은 15일 재일동포를 향해 "자랑스럽다"면서 "실질적인 지원을 더 확대하겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 80주년 광복절을 맞아 '재일동포 특별메시지'를 내고 "동포 여러분께서는 경제, 사회, 학문, 예술, 스포츠 등 다양한 분야에서 두각을 나타내며 우리 민족의 저력을 보여주고 계신다"며 "어려운 환경 속에서도 굴하지 않고 동포 커뮤니티를 지켜내고, 우리말과 역사를 지켜내며 정체성을 지켜 오신 여러분의 꺾이지 않는 의지가 있었기에 가능한 성취"라고 강조했다.

이 대통령은 "여러분이 정말 자랑스럽다"면서 "정부는 이러한 빛나는 활약이 다음 세대에도 계속 이어질 수 있도록 더 꼼꼼히 챙겨나가겠다"고 언급했다. 그러면서 "차세대 동포들이 한국인이라는 자긍심과 정체성을 지켜가며 인재로 성장할 수 있도록 교육과 문화, 네트워크 형성을 포함한 실질적인 지원을 더욱 확대해 나가겠다"고 공언했다.

이재명 대통령이 15일 서울 세종문화회관에서 열린 80주년 광복절 경축식에서 경축사를 하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

이 대통령은 "조국의 독립이라는 숭고한 목표를 위해 일본에서 뜨겁게 헌신하신 수많은 재일동포 여러분의 이야기를 빼놓을 수 없다"며 "도쿄의 YMCA 강당과 히비야 공원, 오사카 덴노지 공원을 비롯한 일본 각지에서 독립운동의 불씨를 지켜내고 임시정부를 지원해주신 동포들의 열정과 헌신이 있었기에 우리는 빛을 되찾을 수 있었다"고 평가했다.

또 이 대통령은 "국제통화기금(IMF) 외환위기를 비롯한 많은 고비마다 재일동포들의 도움이 이어졌다"면서 "조국의 민주화 여정 가운데 재일동포 청년들의 희생도 컸다"고 말했다. 그러면서 "전 세계 173개 대한민국 공관 중 유일하게 현지 동포들의 기증으로 설립된 아홉 개의 공관은 재일동포들의 헌신을 나타내는 증표"라고 얘기했다.

이 대통령은 "대한민국의 국력을 키우고 국격을 높이는 것이 여러분의 한결같은 성원에 보답하는 길이라고 믿는다"며 "여러분의 긍지와 자부심이 더욱 빛나도록 정부가 더욱 세심하게 살피겠다"고 강조했다.





