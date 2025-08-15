본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

대전TP, 베트남 '2025 메가어스 엑스포' 참가

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.08.15 09:14

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국·베트남 기업 150여개사 참가

대전 우수기업 글로벌 판로 확대

베트남 이노베이션 허브(SIHUB) MOU체결 장면(사진=대전테크노파크 제공)

베트남 이노베이션 허브(SIHUB) MOU체결 장면(사진=대전테크노파크 제공)

AD
원본보기 아이콘

대전 우수기업의 글로벌 판로 확대와 실질적인 수출 성과 창출을 위한 장이 베트남 호치민에서 열렸다.


대전테크노파크가 14일 베트남 호치민에서 열린 '2025 메가어스 엑스포'에 참가해 양국 간 기술·산업 교류를 더욱 확대하는 계기가 됐다.

이번 엑스포는 중소벤처기업부와 호치민 과학기술부가 주최하고 한국 25개 혁신기관·대학 등이 공동 주관한다.


이번 박람회와 연계해 베트남 호치민시 과학기술부 산하 기업육성기관인 사이공 이노베이션 허브(SIHUB)와 대전기업의 베트남 진출 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.


SIHUB는 2016년 설립돼 베트남 남부 혁신기업 생태계 조성의 핵심 허브 역할을 수행하며, 협약을 통해 양 기관은 ▲기업 교류 및 수출지원 ▲현지 네트워크 공유 ▲사업화 및 투자유치 연계 등 실질적인 해외 진출 성과 창출을 위해 협력을 강화할 계획이다.

대전 TP는 '2025 메가어스 엑스포'에 참여한 대전기업인 ▲미르텍알앤디(스마트 부품 검사용 소켓) ▲에이브람스(공기청정 자기재생장치) ▲와이투라인(반도체 생산용 오븐) ▲이지텍(건강간식·기능성제품) ▲씨에이치씨랩(생물안전작업대)의 해외 판로 개척과 투자유치를 지원하며, 기업 전시부스 운영, 비즈니스 매칭·상담, 현지 VC 대상 투자유치 프로그램, 한-베 기관 네트워킹 등을 진행해 대전기업의 해외 판로를 적극적으로 확대한다.


올해로 4회째를 맞은 메가어스 엑스포는, 지난해 약 1만 명의 관람객이 방문하고 총 4400만 달러 규모의 수출 MOU 250건이 체결되는 성과를 거두며, 한국과 베트남 간 대표적인 기업 교류 행사로 자리매김한 바 있다.


이번 박람회는 한국·베트남의 기업 150여 개사가 참가해 16일까지 3일간 박람회를 진행하게 된다.


김우연 대전 TP 원장은 "SIHUB와의 협력은 대전기업의 동남아 시장 진출을 위한 든든한 교두보이자, 한-베 양국 간 기술·산업 교류를 더욱 확대하는 계기가 될 것"이라며 "이번 박람회를 시작으로 대전 우수기업의 글로벌 판로 확대와 실질적인 수출 성과 창출을 위해 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

7000원짜리가 다이소에선 1500원…'못 사서 난리' 입소문에 품절대란 7000원짜리가 다이소에선 1500원…'못 사서 난리' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'K 혼문' 한류 4.0 활짝…케데헌의 글로벌 신기록 방정식

욕망에 찌든 세계에서, 사람은 무엇인가

잠시 잊었지만…우크라이나는 아직 '생지옥'이다

K-9·K-2·함포까지… ‘포’의 모든 것

정부, 유류세 인하 10월말까지 추가 연장

동화 같은 호텔 결혼식 직접 해보니…"원하는 대로 다 하면 3억"

경찰, '주식 차명거래 의혹' 이춘석 의원 전격 소환

새로운 이슈 보기