박완수 경남지사, 거제 가두리양식장서 고수온 대응 점검

지난 1일 10시 기준 경남 도내 전 해역에 고수온 주의보가 발효된 가운데 박완수 도지사가 거제를 찾아 피해 최소화를 위한 상황 점검에 나섰다.

박 도지사는 14일 거제시 거제면의 해상 가두리양식장을 방문해 쥐치 등 고수온 취약 품종 관리 현황과 긴급 방류 추진 현황을 살폈다.

또 거제시에서 시행 중인 고수온 대응 대책을 보고받고 양식 어업인들을 만나 격려했다.

박완수 경남도지사(가운데)가 거제시 거제면 해상 가두리양식장에서 고수온 취약 어종을 방류하고 있다. 경남도 제공

박 지사는 "매년 고수온 피해가 반복되고 있어 어업인들의 어려움이 크다"며 "이번 긴급 방류는 피해 예방은 물론 수산자원 조성에도 이바지할 것"이라고 말했다.

이어 "장기적으로는 아열대성 어종 개발과 함께 수온 변화에 적응 가능한 인공지능(AI) 기반 스마트양식장을 도입해 근본적인 대응 체계를 마련해야 한다"고 강조했다.

경남도는 현재 고수온 피해 최소화를 위해 도내 20개 어가에서 신청한 조피볼락, 쥐치 등 158만 마리의 고수온 취약 어종 긴급 방류를 추진 중이다.

이달 8일엔 고성군, 12일엔 남해군에서 방류를 마쳤으며 거제시와 통영시에서도 순차적으로 방류할 계획이다.

아울러 고수온 주의보 발효 직후 대책 상황실을 즉시 가동했으며 연안 시·군별 현장지도반을 편성해 수산안전기술원, 전담 공무원 등과 함께 사료 공급 중단, 차광막 설치, 조기 출하 등 현장 밀착 지도도 하고 있다.





