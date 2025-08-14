본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

"우려 심각해" 수컷 생식기 달린 암컷 새…호주서 무슨 일이

임주형기자

입력2025.08.14 19:16

시계아이콘00분 58초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

호주 서식 조류 5% '성역전 현상' 겪어
화학 물질 오염으로 인한 호르몬 이상

호주 야생 조류 5%가 유전자와 생식기의 성별이 상반되는 '성역전 현상'을 겪고 있는 것으로 나타났다. 인간이 호주의 환경을 화학 물질로 오염시킨 탓이라는 연구 결과가 나와 우려가 커지고 있다.


영국 매체 가디언은 13일(현지시간) 호주 선샤인코스트대 연구팀의 야생 조류 분석 결과를 인용 보도했다. 연구팀은 최근 호주 대륙에서 폐사한 야생 조류 480마리를 분석해, 상당한 수의 새가 성역전 현상을 앓고 있었다고 밝혔다. 해당 연구 결과는 국제 학술지 '바이올로지 레터스'에도 실렸다.

연구팀은 카부라, 로리킷 등 호주에 서식하는 야생 조류들의 유전적 성별을 DNA 검사로 확인한 뒤, 새를 해부해 직접 생식기를 확인했다. 성역전 현상을 앓는 새는 유전적 성별과 생식기관이 상반됐다. 예를 들어, 일반적으로 조류는 수컷이 Z 성염색체 2개, 암컷이 Z 성염색체와 W 성염색체를 각각 하나씩 가지는 구조다.


성별 기호. 픽사베이

성별 기호. 픽사베이

AD
원본보기 아이콘

하지만 성역전 현상을 앓는 새들은 ZZ 염색체이면서 암컷의 생식기관을 갖거나, ZW이면서 수컷의 생식기를 가진다. 심지어 정소와 난소를 동시에 가진 새도 있었다.


종별로 살펴본 결과, 호주 까치가 3%로 성역전 비율이 가장 낮았다. 볏비둘기는 6.3%로 가장 높은 축에 속했다. 종합적으로 평균 5%의 조류가 성역전 현상을 겪는 것으로 조사됐다.

이번 연구를 책임진 도미니크 포트빈 선샤인코스트대 부교수는 "처음 결과를 봤을 때는 (성역전 현상이) 정말 맞는지 의심스러워 계속 재검사를 했다"고 전했다.


호주 까치. 픽사베이

호주 까치. 픽사베이

원본보기 아이콘

성역전 현상이 야생 조류에서 대량으로 발견된 건 이번이 처음이다. 생태 전문가들은 '내분비계 교란 물질'이 조류의 성역전에 영향을 미쳤을 것으로 추측하고 있다. 즉, 호주 대륙에 퍼진 화학물질이 동물의 호르몬 분비를 방해해 여러 부작용을 일으켰다는 추측이다.


이런 현상이 심화하면 조류의 번식 성공률이 낮아지고, 결과적으로 개체 수가 감소할 수 있다. 골로 마우러 호주 보존전략 책임자는 "기후 변화, 서식지 파괴, 플라스틱 오염 등 조류는 이미 각종 위협 요소를 마주했다"며 "내분비계 교란 물질이 가져올 잠재적 피해는 매우 심각한 우려 대상"이라고 강조했다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 이제 차비는 필요 없어요"…대중교통 무료로 이용하는 제주 청소년들 "엄마, 이제 차비는 필요 없어요"…대중교통 무료... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'네카라쿠배당토' 직원들, 이력서 첨삭 알바 논란

욕망에 찌든 세계에서, 사람은 무엇인가

잠시 잊었지만…우크라이나는 아직 '생지옥'이다

K-9·K-2·함포까지… ‘포’의 모든 것

정부, 유류세 인하 10월말까지 추가 연장

동화 같은 호텔 결혼식 직접 해보니…"원하는 대로 다 하면 3억"

트럼프, 파월 후임 조기지명 시사…"3~4명으로 좁혀"

새로운 이슈 보기