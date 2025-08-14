본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

두나무, 상반기 매출 8019억…"전년 동기 대비 1.8% 증가"

유현석기자

입력2025.08.14 17:15

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 2025년 상반기 반기보고서를 공시했다고 14일 밝혔다.

두나무, 상반기 매출 8019억…"전년 동기 대비 1.8% 증가"
AD
원본보기 아이콘

금융감독원 전자공시시스템에 따르면 두나무의 올해 상반기 연결 기준 영업수익(매출)은 8019억원으로 지난해 같은 기간(7882억원)보다 1.8% 증가했다. 영업이익은 5491억원으로 전년 동기(4947억원) 대비 11% 늘었고, 당기순이익은 작년 상반기(3985억원)보다 4.9% 상승한 4182억원이다.


이번 실적 개선은 가상자산 시장의 점진적인 회복과 함께 미국 지니어스 법안(GENIUS Act) 등 글로벌 규제 논의가 본격화되면서 시장 신뢰가 일부 반영된 점이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

2012년 설립된 두나무는 업비트와 증권플러스 등 다양한 혁신 서비스를 통해 성장 기반을 다졌으며, 안전하고 편리한 거래 환경 조성에 주력해왔다.


두나무는 2024년 7월 19일부터 시행된 가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률(가상자산이용자보호법)에 따라 법적 기준을 철저히 준수하고 있으며, 불공정 거래 근절 및 건전한 시장 조성을 위해 내부 시스템 정비와 투자자 보호에 힘쓰고 있다.


한편 두나무는 증권별 소유자수 500인 이상 외부감사 대상법인에 포함되면서 2022년부터 사업보고서, 분·반기 보고서를 의무적으로 공시하고 있다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 이제 차비는 필요 없어요"…대중교통 무료로 이용하는 제주 청소년들 "엄마, 이제 차비는 필요 없어요"…대중교통 무료... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'네카라쿠배당토' 직원들, 이력서 첨삭 알바 논란

욕망에 찌든 세계에서, 사람은 무엇인가

잠시 잊었지만…우크라이나는 아직 '생지옥'이다

K-9·K-2·함포까지… ‘포’의 모든 것

정부, 유류세 인하 10월말까지 추가 연장

동화 같은 호텔 결혼식 직접 해보니…"원하는 대로 다 하면 3억"

트럼프, 파월 후임 조기지명 시사…"3~4명으로 좁혀"

새로운 이슈 보기